搭台鐵遇乘客「超詭異站位」！她曝畫面　全場愣：尷尬死

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘大眾運輸工具「台鐵」，不過就有一名女網友發文，表示她某次搭台鐵時，買的是第一排位置，不過當她走到位置時，卻看見另外一名乘客站的地方超詭異，而她也將畫面拍下，貼文一出，網友全傻眼，直呼「好尷尬」！





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「第一次看到這種站法」為題發文，表示她某個週日從台中搭上往台北的自強號，而她的座位是在第一排，不過因為上車時，走道滿滿都是站票的人，而她走到位置時，發現位置正前方站了一個人，「當時並不以為意，想說可能人多，沒地方站所以不得已只好這樣」。





▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有一名網友分享自身經驗，「我也遇到過類似的事情，我買自強的座位票，座位位置靠走道，結果有位阿姨直接把她的屁屁靠在把手上，當天的站票人真的很多，走道上也都是人，但我實在是不能接受就只能盡可能往另一邊靠（靠窗座位是朋友坐的），我是俗辣一條不敢直接跟別人說…」；另外，還有網友幫忙想辦法，「我會故意碰到她，不然就故意裝得我很擠的樣子然後故意瞄她，她再不走開我就會請她走」。（編輯：郭佩蓉）



