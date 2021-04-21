搭台鐵遇乘客「超詭異站位」！她曝畫面　全場愣：尷尬死

台鐵、火車、自強號
▲一名女網友發文，表示自己日前搭台鐵時，遇到一位乘客竟然緊貼牆壁，並站在她的「位置內」，而畫面曝光後，網友則紛紛大喊「超尷尬」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 23:01:01

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘大眾運輸工具「台鐵」，不過就有一名女網友發文，表示她某次搭台鐵時，買的是第一排位置，不過當她走到位置時，卻看見另外一名乘客站的地方超詭異，而她也將畫面拍下，貼文一出，網友全傻眼，直呼「好尷尬」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「第一次看到這種站法」為題發文，表示她某個週日從台中搭上往台北的自強號，而她的座位是在第一排，不過因為上車時，走道滿滿都是站票的人，而她走到位置時，發現位置正前方站了一個人，「當時並不以為意，想說可能人多，沒地方站所以不得已只好這樣」。

▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）
但因為那名乘客就直接緊貼著牆壁，並且站在「位置內」，就算後來人潮散去後，走道外面都空了許多，「但是站在正前方的女生仍未離開，依然和我面對面」，就這樣一直面對著原PO，直到後來到桃園站才離開，但遇到這樣的情況，也讓原PO不禁在文末直呼「第一次遇到這種情況真的挺酷，不知道有沒有人有過類似的經驗或比這更厲害的啊」？

▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友日前搭自強號時，竟然遇到一個乘客站在她的「位置內」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全看傻，「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「笑死，好尷尬，腳想踩踏板都好有壓力」、「也太尷尬了吧，你人真好」、「這樣我不行，近距離接觸」、「感覺超級尷尬的阿」、「好荒謬笑死」、「超誇張」。

也有一名網友分享自身經驗，「我也遇到過類似的事情，我買自強的座位票，座位位置靠走道，結果有位阿姨直接把她的屁屁靠在把手上，當天的站票人真的很多，走道上也都是人，但我實在是不能接受就只能盡可能往另一邊靠（靠窗座位是朋友坐的），我是俗辣一條不敢直接跟別人說…」；另外，還有網友幫忙想辦法，「我會故意碰到她，不然就故意裝得我很擠的樣子然後故意瞄她，她再不走開我就會請她走」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀