美股收紅　法人：台股短線震盪偏多

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台股加權股價指數21日下跌121.76點，跌幅0.7%，收在17202.11點，成交值新台幣4398.33億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣257.92億元，其中自營商賣超53.8億元，投信賣超1.51億元，外資及陸資賣超202.61億元。
外資擴大賣超台股並匯出，導致21日股匯雙跌，不只台股下跌逾百點，新台幣也終止連5升，收盤收在28.151元，貶1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.13億美元。
法人指出，大盤21日回測5日線約17204點，不過量能未失控，近期集中市場成交量超過4000億元已成常態，漲價概念股仍是盤面主流，短線盤勢仍震盪偏多，10日線約17035點附近應有下檔支撐，可留意原物料等傳產族群表現，國際股市須關注印度和日本等COVID-19（武漢肺炎）疫情變化。
根據台灣證券交易所資料，外資法人21日賣超聯電最多，達3萬5404張。聯電股價收在53.4元，跌0.7元，跌幅約1.29%。
晶圓代工廠台積電21日公告，今年度第2期無擔保普通公司債新台幣192億元完成定價，將用於新建擴建廠房設備。台積電子公司TSMC Global同時完成35億美元無擔保公司債定價。
蘋果推出搭載自家晶片M1的平板及電腦新品，不過台積電未因此受激勵，21日跌破600元大關，下跌10元，跌幅1.66%，收當日最低592元，失守月線，外資法人21日賣超台積電1.5萬張，連續4個交易日賣超累計逾2.72萬張。
蘋果公布搭載自家M1晶片的iPad Pro平板新品，外資法人和中國媒體推測12.9吋版由鴻海集團獨家組裝代工。對此鴻海表示不評論單一客戶與產品。
台泥日前宣布收購歐洲Engie EPS儲能公司，待相關主管機關核准後辦理，包含經濟部投審會、公平交易委員會及義大利外資許可（Italian Golden Powers），預計今年第3季交割。（編輯：趙蔚蘭）1100422