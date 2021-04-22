NBA／14投僅2中！柯瑞外線熄火連11場破30分紀錄中斷
勇士當家球星Stephen Curry(柯瑞)近日寫下連11場得分破30分追平「籃球之神」Michael Jordan紀錄，可惜今(22)日出戰巫師，外線熄火，三分球14投僅2中，全場拿下18分，無緣延續紀錄，終場勇士也以114:118輸球。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-22 10:26:59
Curry自從受傷歸隊後，手感好得發燙，連11場比賽得分超過30分，追平Jordan和「俠客」Shaquille O'Neal紀錄，也超車「黑曼巴」Kobe Bryant成為聯盟史上33歲以上連續得分30分以上場次最多的球員。
Curry近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄，前役轟下49分，讓他以場均31.4分超越今天的對手Bradley Beal，暫居聯盟得分王，不過Curry今天出賽37分鐘，全場25投7中，外線更差只有投進2顆三分球。
反觀Beal穩定發揮，攻下全場最高29分10籃板，「威少」Russell Westbrook挹注14分20籃板10助攻「大三元」，最後決勝時刻，替補登場的Davis Bertans連拿4分鎖定勝利，全場繳出次高的19分，巫師有驚無險以4分之差獲勝。