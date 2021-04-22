NBA／厄文獨撐大局無用！籃網遭暴龍逆轉 盼KD下役歸隊
籃網球星Kevin Durant、James Harden因傷持續缺戰，今(2)日即便Kyrie Irving砍下28分11籃板8助攻「準大三元」，仍遭暴龍以114:103逆轉，籃網近期5戰輸了3場，不過好消息是KD有望最快24日歸隊。
記者鍾東穎/新北報導
2021-04-22 10:57:48
籃網今天首節打完取得13分領先，不過次節開始暴龍反撲，3位先發主力Pascal Siakam、OG Anunoby和Fred VanVleet聯手發威，團隊在第二、三節都攻下超過30分，成功逆轉戰局。
暴龍輪休被罰款，但收穫4連勝也算值得，此役Siakam繳出最高27分9籃板，Anunoby挹注25分，VanVleet也有17分進帳，Kyle Lowry貢獻14分，傷兵歸隊後戰力大提升。
反觀籃網第二節開始攻守失序，全場全隊命中率不到4成，除了Irving拿下28分外，替補登場的Bruce Brown繳出21分14籃板，其餘得分都不到20分，無力反攻。
不過好消息是，籃網總教練Steve Nash賽前透露，左大腿挫傷的KD目前被列為每日觀察名單，有望周六出戰塞爾提克，或下周一交手太陽時，非常有望歸隊。至於Harden仍因右腿筋傷勢無限期缺陣。