NBA／厄文獨撐大局無用！籃網遭暴龍逆轉　盼KD下役歸隊

Nets Wizards Basketball
▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/新北報導

2021-04-22 10:57:48

籃網球星Kevin Durant、James Harden因傷持續缺戰，今(2)日即便Kyrie Irving砍下28分11籃板8助攻「準大三元」，仍遭暴龍以114:103逆轉，籃網近期5戰輸了3場，不過好消息是KD有望最快24日歸隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃網今天首節打完取得13分領先，不過次節開始暴龍反撲，3位先發主力Pascal Siakam、OG Anunoby和Fred VanVleet聯手發威，團隊在第二、三節都攻下超過30分，成功逆轉戰局。

暴龍輪休被罰款，但收穫4連勝也算值得，此役Siakam繳出最高27分9籃板，Anunoby挹注25分，VanVleet也有17分進帳，Kyle Lowry貢獻14分，傷兵歸隊後戰力大提升。

反觀籃網第二節開始攻守失序，全場全隊命中率不到4成，除了Irving拿下28分外，替補登場的Bruce Brown繳出21分14籃板，其餘得分都不到20分，無力反攻。

不過好消息是，籃網總教練Steve Nash賽前透露，左大腿挫傷的KD目前被列為每日觀察名單，有望周六出戰塞爾提克，或下周一交手太陽時，非常有望歸隊。至於Harden仍因右腿筋傷勢無限期缺陣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀