陽台地磚怎清洗？過來人狂推「1神物」：倒下去確定有效

磁磚經過一段時間後，難免會有些汙垢不好清除，尤其是陽台，經過風吹日曬雨淋，更容易殘留髒污。近日有網友就請益大家「陽台地板髒污要用什麼清潔劑才刷得掉？」引來不少過來人推薦「1神物」，大讚倒下去確定有效。





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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出照片並表示，家裡陽台地磚不是平滑那種，有點像板岩磚，但上面有些髒污難以去除，他用過各種衛浴清潔劑刷都洗不掉，連具有腐蝕性的清潔液也一樣效果不彰，因此便發文請教大家「陽台地板這個髒污要用什麼清潔劑才刷得掉？」





▲有網友請益大家「陽台地板髒污要用什麼清潔劑才刷得掉？」釣出不少過來人推薦「1神物」，大讚倒下去確定有效。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，許多網友紛紛大推「鹽酸」，直指「磁磚一律推薦無煙鹽酸，倒上去咬一小時，咬不掉就咬久一點，乾乾淨淨」、「下酸，咬久就能清掉」、「用鹽酸超快」、「剛試鹽酸加鋼刷，確定有效」、「用鹽酸加漂白水，人別在裡面，小心中毒」、「如果不打算保持磁磚的外層防水，只想讓它乾淨，高濃度草酸倒下去就搞定了！注意安全就是。便宜好用但磁磚就...」「我以前都用全聯15元的鹽酸，先靜置約20分鐘，要洗的時候，再灑洗衣粉，一起刷，效果很好」。





另還有人直指「潔霜s很厲害，停久一點再刷，陳年的刷個幾次也會解決」、「結霜噴一噴，放一段時間，沖水後就乾淨了」、「去建材行買磁磚清潔劑，效果不錯」、「用壁虎防滑劑，保證有效」、「用高壓水槍打應該可以」、「高科技海綿試試看呢？只是比較累要慢慢刷...」（編輯：許苡晴）



