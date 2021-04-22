台股衝萬七！股迷「買海運」嗨翻　網喊：台積電加油

台股今（22）日開盤，傳產鋼鐵和航運領軍，持續走高突破萬七新高點，大盤最高一度來到17428.15點，大漲226.04點，再創盤中歷史新高。對此，立刻有網友在PTT女孩版發文提到，台股站穩萬七了，大家是否都有賺到？貼文立刻引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 12:32:49｜2021-04-22 13:09:15
原PO以「台股萬七了，女孩鵝（兒）有賺到嗎？」為題，貼文提到台股衝上萬七了，就算不靠當沖也賺了很多錢，投資報酬率也至少高達50％，笑稱「買什麼賺什麼，每天真的都是睡飽數錢，台股萬七惹（了），各位女孩鵝（兒）有賺到嗎？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「不小心買了航運股，2倍多了」、「隨便一支都亂買亂賺，扯」、「嗚嗚沒有跟到海運QQ，好窮」；但也有部分網友表示「還沒買過股票」、「沒賣其實就沒賺」、「GG（台積電）誤我一生」、「台GG（台積電）加油點」。
據了解，台股今開盤受美股反彈影響，走勢十分強勁，早盤最高來到17428.15點，大漲226點，再創盤中歷史新高，其中鋼鐵股大漲逾5.5％，航運也大漲逾4.5％。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）