盧市長施政總報告 暢談台中五大幸福蛻變

盧市長施政總報告 暢談台中五大幸福蛻變
▲台中市長盧秀燕今日施政總報告，暢談上任二年多帶來台中五大幸福蛻變。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-22 12:33:41

台中市長盧秀燕今(22)日在市議會進行施政總報告時指出，市府透過健全財政、強力建設、經濟活水、永續宜居及友善社福5大面向，已為台中帶來幸福蛻變，未來仍會秉持「富市台中、新好生活」願景，持續推動台中永續發展。

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台中市議會今日召開第3屆第5次定期會，盧市長進行施政總報告表示，今年市府在面臨新冠肺炎疫情持續蔓延、中央開放萊豬進口等挑戰時不鬆懈，努力做好防疫工作及把關食安，守護市民安全健康。尤其在面對日益嚴峻的水情，除配合中央政策實施「供5停2」分區限水，市府也積極協尋水源，全力幫助市民度過缺水危機。

盧市長強調，除防疫工作、守護食安、抗旱整備，市府全力推動政策，透過「健全財政」、「強力建設」、「經濟活水」、「永續宜居」及「友善社福」5大面向，為台中帶來幸福蛻變。

針對健全財政，盧秀燕指出，107年底上任時，台中市財政狀況六都最差，經市府團隊開源節流和調度下，台中可舉債空間從88億元大幅提升為如今的200億元，舉債數也逐年下降，今年更降至只剩99億元，債務幅度已大幅趨緩。

在建設上，盧秀燕做到「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，包括延宕20年的大台中國際會展中心、多次流標的台中綠美圖均開工；台中巨蛋競圖已完成正進行設計，預計1年後招標開工；許多人視為不可能任務的大智路打通也在去年8月通車；另台中捷運綠線將於4月25日正式通車，捷運藍線綜合規劃作業已完成並提報中央，台中機場捷運今年4月已將可行性研究報告提送交通部審議。 


盧市長尤其重視社福政策推動，透過「公托公幼倍增計畫」及廣設親子館，兩年多期間，公托設施由5處增加到14處、公幼增班量則由90班提升至221班，親子館則由4處增加到11處，預計明年將達到50處公托、270班公幼及17間親子館，搭配目前6,048戶的「台中宜居好宅」，全方位減輕年輕人生活負擔。

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