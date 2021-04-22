政院提刑法修正草案　過失致死加重刑罰、最重可判10年

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蘇貞昌認為，現行刑法第271條規定殺人罪是死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，10年是地板。但是過失致死罪是5年以下有期徒刑，卻是過失致死罪的天花板，中間的差距有彌合、銜接的必要性。因此在這次的修法，區分犯罪情節輕重，以及侵害法益結果的程度，就過失致死罪，加重處罰刑度。最嚴重的過失致死罪刑度，最高可以判到10年。請司法院會銜送請立法院審議，送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法。
根據政院通過的刑法276條修正草案，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；增訂犯前項之罪，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。
刑法第183條明定，傾覆或破壞現有人所在之火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。行政院在本次的修法中，增訂犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。至於因過失犯第一項之罪者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。其情節重大者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。
不過前述之修法，因不溯及既往，即便修法後，仍不適用於這次太魯閣號事故。