台中市財政平衡？ 施志昌批：盧市長的「財政幻術」

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對此，施志昌批，這只是盧秀燕市長「用賣地創造的財政幻術」。從標售市有地、標售區段徵收配餘地與標售重劃區抵費地來看，胡市長任內以此帶來了約102億的收入，林市長則是71億的收入，盧市長則靠此帶來了約309億的收入，最後繳庫金額胡志強市長是88億、林佳龍是39億、盧秀燕是159億。
施志昌指出，再回到收支短絀，如果扣除掉賣地繳庫的收入，胡市長四年的收支短絀則會變成314億，林市長四年則是485億，盧市長兩年則是超過200億，其中，109年扣掉賣地繳庫收入，短絀金額應該為120億，為縣市合併十年來第三高，歲出規模去年也是歷史新高。
換句話說，如果盧市長不賣地，四年下來創造的財政缺口，可能超過400億。況且，這些賣出的地，都是從過去的胡市長林市長做開發重劃以及區段徵收所創造出來的財產，如今盧市長賣的很開心，還拿來吹噓。
施志昌表示，就像公司處分資產，短期讓資產負債表上流動資產增加，整體來說體質卻沒改善。即使地方稅十年來從318億增加到477億、中央統籌分配稅款從186億增加到282億，也扛不住每年市府財務的百億缺口。
為此，施志昌提醒盧市長，不要只會用財政幻術炒短線，真的要創造財政永續，就是要增加持續性的收入或是控制支出，否則，待盧市長賣完地拍拍屁股走人，接任的市長可要面對更嚴峻的財政問題。