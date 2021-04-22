修復我們的地球！422世界地球日　環保署籲3減

路跑循環隊C隊、減塑隊R隊大合照
▲422世界地球日，環保署呼籲「減廢、減碳、全民綠生活」。（圖／環保署提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-22 15:45:32｜2021-04-22 16:33:42

行政院環境保護署今（22）日表示，422世界地球日在今年邁向第51年，關心地球是世界公民責任，地球的環境保護，全球責無旁貸，同時呼籲「減廢、減碳、全民綠生活」，冀望因新冠肺炎疫情改變的消費行為，能夠轉而從日常生活落實環保，全民攜手共同修復我們的地球，珍愛我們的環境。

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環保署在4月22日地球日當天，特別邀請美國在台協會共同參與「減廢、減碳、全民綠生活-源頭減量、塑膠循環」記者會，企業及環保團體代表共同出席響，共同呼籲世界一起為地球降溫，給地球喘息空間，正視全球暖化危機，以行動對抗氣候變遷。

本次記者會，藉由「創意街頭路跑（健走）」跑或走出「Ｃ」與「Ｒ」，環保署表示，C象徵著循環Cycle、Circulation；R象徵著各項R的作法，如修復(Restore)、減量(Reduction)、重複使用(Reuse)、回收(Recycle)、復原(Recovery)、再設計(Redesign)等，鼓勵企業、團體、民眾共同用行動加速塑膠源頭減量及循環再利用。

環保署指出，過去地球承載人類過度生產與消費，過多的排碳與過量廢棄物已讓地球無法喘息，持續的工業生產，以及過去一年，各國受到新冠肺炎影響，各種網路購物、餐飲外送及外帶需求增加，造成一次性產品廢棄物成長快速，尤其塑膠廢棄物對生態及海洋影響甚鉅，讓人不得不為地球發聲，因此呼籲「塑膠源頭減量」，盼業者產品減塑、民眾養成自備、重複使用、少用一次性產品的環保生活習慣。

環保署強調，關心地球是世界公民責任，對於地球環境保護，全球責無旁貸，而今年地球日的主題為「修復我們的地球」，重申地球只有一個，台灣也只有一個，希望藉由呼籲企業綠色轉型、民眾綠色消費，以實際行動源頭量，從日常生活落實減廢、減碳、全民綠生活，一起修復我們地球，珍愛我們的環境。

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