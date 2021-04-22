雜誌公布民進黨桃園市長初選民調　鄭寶清領先鄭運鵬

2022年縣市長選舉，《卓越雜誌》今（22）天公布民進黨桃園市長初選調查候選人的網路民調，一個月的投票期間，民進黨前立委鄭寶清獲得36％支持度最高，現任綠委鄭運鵬以28％居次，前立委彭紹瑾20％、黃適卓則是16％。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-22 17:22:29
卓越雜誌今天問卷中的四位候選人分別為鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓及彭紹瑾，問卷共有8題，卓越雜誌表示，經研究指出，一般民眾在選擇市長候選人的考量項目包括「政治專業度」、「在地服務」、「政治資歷」、「學經歷」、「執政理念」、「政策內容」、「個人形象」、「選民滿意度」等印象評價。而民調問卷結構也據此提出7項目進行網路調查，調查時間自2021年3月10日至2021年4月9日止，一共1萬8000人做調查。
民調結果顯示，在支持度及協調黨內和地方派系整合度能力兩部分，鄭寶清支持度36%、鄭運鵬28%，若當選桃園市長，增加桃園競爭力、提升招商及就業率能力鄭寶清為37%、鄭運鵬29%。
民調結果顯示，立委任內的質詢專業滿意度，鄭寶清獲得39%支持、鄭運鵬30%，選民服務滿意度鄭寶清43%、鄭運鵬24%，立委任內誰最積極為地方爭取建設，鄭寶清獲得37%支持、鄭運鵬26%，最後是「若2022民主進步黨內提名桃園市長候選人，您最支持哪一位來代表參選？鄭寶清獲得36％支持度最高，鄭運鵬以28％居次，彭紹瑾20％，黃適卓則是16％。