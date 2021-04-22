台中百貨母親節檔期開跑 各家卯起來巴結媽咪搶市

迎接母親節，台中市百貨業促銷檔今天開跑；新光三越台中店以「阿母STRONG」為主題，推介讓媽媽更健康、美麗禮品清單。廣三SOGO百貨也為「最佳女主角」挑選系列禮物。中友百貨主打「我愛馬麻」外，加碼推出金門暨寶島物產展，台中大遠百則辦「韓國物產展」搶市。

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▲瞄準母親節聚餐商機，新光三越台中店推荐指定歡聚套餐，消費有好禮相送。（圖／新光三越台中店提供）

× ▲瞄準母親節聚餐商機，新光三越台中店推荐指定歡聚套餐，消費有好禮相送。（圖／新光三越台中店提供）

新光三越台中店母親節活動至5月9日落幕，首四日貴賓卡會員全館單筆滿5000送200，名品、珠寶及法雅客單筆滿1萬送400外，今年特別貼心，鎖定美麗與健康二大主題，為阿母嚴選最潮最夯的禮物清單，包括頂級乳霜 LAMER 明星護唇乳霜組，頂級吹風機 Dyson Airwrap Complete造型器全配組，還有SMEG 彩色義式咖啡機等，方便挑選。

另瞄準母親節聚餐商機，新光三越推荐母親節限定歡聚套餐，可享好禮相送，例如2樓福里安花神餐廳正餐時段點購套餐，贈「花神手工餅乾」乙盒。時時香、瓦城母親節當天用餐, 贈拍立得合影乙張，要讓媽咪買得開心吃的滿意！

▲台中廣三SOGO百貨母親節促銷檔好禮送不完，吸引大批人潮上門。（圖／廣三SOGO提供）

× ▲台中廣三SOGO百貨母親節促銷檔好禮送不完，吸引大批人潮上門。（圖／廣三SOGO提供）

廣三SOGO母親節促銷檔至5月11日。要如何替心目中「最佳女主角」挑選禮物？廣三SOGO推出多項母親節必選禮物清單，包括化妝品特惠組，體恤媽媽辛勞的按摩椅、紓壓香氛系列商品等，全館單筆消費滿3000送300元禮券，化妝品單筆滿2000送200元禮券，4月22日至28日再享品牌日滿額送活動，好禮送不完，還能參加週週抽福容海景豪華客雙人房，及壓軸抽席伊麗雙人床墊活動。

此外，廣三SOGO於12樓特賣場推出搶救荷包大作戰，包括adidas運動用品全面5折起 ，3件再75折，單筆滿5千再送紅利點數400點。BIRKENSTOCK勃肯鞋全面7折起、高島按摩椅特賣36折福利品出清，及休閒服飾全面4折起等活動。

▲中友百貨舉辦的金門暨寶島物產展，網羅金門及全台嚴選好物，方便消費者一次買足。（圖／中友百貨提供）

× ▲中友百貨舉辦的金門暨寶島物產展，網羅金門及全台嚴選好物，方便消費者一次買足。（圖／中友百貨提供）

中友百貨母親節檔期至5月10日，今天起至5月2日可享滿仟送佰優惠。另針對中友家族會員推出3波獨家蠟筆小新會員禮，同場舉辦「金門暨寶島物產展」，網羅有金門及全台嚴選好物，好逛好買外，凡持中友APP不限金額消費，有機會抽中「金門雙人來回機票+金門雙人住宿券」，限3個名額。

▲台中大遠百韓國物產展，在指定時間至11F會場打卡上傳社群標記「#韓風春之季在遠百」，贈韓國爆米花乙杯。（圖／台中大遠百提供）

× ▲台中大遠百韓國物產展，在指定時間至11F會場打卡上傳社群標記「#韓風春之季在遠百」，贈韓國爆米花乙杯。（圖／台中大遠百提供）

金門物產展展出金門酒廠的金門高粱酒、特級陳高外，還有一條根系列保健產品及貢糖、馬家麵線、金門鋼刀、金門牛肉乾等。台灣在地特產則邀請21家品牌參展，包括阿里山森林咖啡、梨山高冷茶、芝麻先生台灣嚴選黑芝麻醬等全網羅了。

台中大遠百媽咪我愛你檔期至5月11日，百貨服飾累計滿5000送500。加碼舉辦『2021韓風春之季物產展』至26日，會場打造夢幻粉紅機艙打卡點、囊括韓國熱門美食，撫慰不能出國的心情。指定時間至11F會場打卡上傳社群標記「#韓風春之季在遠百」，贈韓國爆米花乙杯。