會拉游泳的人？網瘋傳「水庫、長白山有水鬼」 真相曝光
日前，在社群平台和通訊軟體瘋傳一段驚悚影片，影片被壓上簡體字幕宣稱「水怪！這叫水鬼，在山塘，水庫裡」，讓許多民眾看得半信半疑。對此，台北市立動物園協助檢視影片後闢謠，推測影片中的「水鬼」應為「白喉三趾樹獺（Bradypus tridactylus）」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 10:11:01｜2021-04-23 11:04:41
據了解，社群平台和通訊軟體瘋傳一段「水鬼」影片，生活在山塘、水庫、長白山天池裡，影片中也提到「它會拉游泳的人，很多會水性的人，都死在它手裡。它在陸地上沒一點力氣，一到水裡，它要比成人大幾倍的力，所以一旦在水裡被它抱住就必死無疑」。
不過，該影片中的「水鬼」疑是「白喉三趾樹獺」，自然棲地為南美洲北緣、巴西北部一帶。白喉三趾樹獺是陸生動物，牠雖然會游泳，但大多生活在樹上，傳言將白喉三趾樹獺指稱為「這是在長白山天池裡生活的水怪」，為錯誤訊息。
對此，查核中心採訪台北市立動物園，由動物園協助檢視影片，並根據動物的身形、腳爪與毛色等資訊，推測影片中的生物為「白喉三趾樹獺（Bradypus tridactylus）」，但由於影片畫質不佳，看不清影片中樹獺的毛髮是否是溼的，不過樹獺都會游泳，白喉三趾樹獺也不例外。查核中心也進一步採訪生物老師、泛科學、《國語日報》專欄作家曾文宣，他協助檢視影片後，根據動物外觀、臉部和喉部毛色，推測影片中的生物為白喉三趾樹獺。
曾文宣說明，樹獺依腳爪數量不同，可分為兩趾樹獺與三趾樹獺，而在全世界的6種樹獺中，共有4種三趾樹獺，白喉三趾樹獺便是其中之一。白喉三趾樹獺的瀕危等級是無危（Least concerned），野生族群數量穩定；但和更為常見的褐喉三趾樹獺比起來，白喉三趾樹獺的分布較為侷限，僅分布南美洲北緣、亞馬遜河以北的地方，沒有分布到中美洲。（編輯：賴詠璿）