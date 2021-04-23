花旗消金撤台　上海銀搶商機億元打造高資產財管中心

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上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，也積極開發OBU客戶，發展國際金融業務。林志宏指出，經過這幾十年來的努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定了與客戶的深厚關係，「過去我們協助客戶打拼賺錢，未來我們將進一步為客戶做好資金規畫與資產傳承的服務」，成為客戶世世代代的最佳金融夥伴。
近年來國際稅務環境產生巨大的變遷，多項稅務改變的議題更是對台商有相當的影響，上海商銀自3年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則（CRS）、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」的實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，滿足高資產客戶世代交替的需求。
上海商銀進一步強調，傳富理財將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶的理財需求，而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可，也可以讓高資產客戶同時適用。
上海商銀砸上億元打造的傳富理財，位於台北市仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高之專屬VVIP中心，提供高資產客戶尊榮的財管服務業務，除了提供客製化的商品，還有許多驚豔的禮遇，除了跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠外，更提供高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。
林志宏期許在「高資產客戶服務業務」5月正式運作時，能持續加強產品研發能力，以提供更精緻的客製化產品方案，同時也要更用心服務，讓客戶享受金字塔頂端的禮遇，努力達成上海商銀為高資產客戶「傳富理財，成就未來」的使命。