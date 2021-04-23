增2境外移入　陰性報告也沒用！從印度、比利時入境

機場出國。（圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心，今（23）天公布國內新增2名境外移入確診個案。（圖／NOWnews資料照）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-23 13:56:13

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例，自印度(案1088)及比利時(案1089)入境。

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指揮中心表示，案1088為印度籍30多歲男性，今(2021)年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；因工作需要，個案於4月21日檢疫期滿後，至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者5人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1089為比利時籍40多歲男性，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月20日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前2日為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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