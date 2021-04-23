別人攻擊內閣馬上就退縮 　蘇起：馬英九太軟弱像女人

▲ （圖／新頭殼）
▲別人攻擊內閣馬上就退縮，前國安會秘書長蘇起：馬英九太軟弱像女人 。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-04-23 15:33:08

當前兩岸局勢動盪不安，前國安會秘書長蘇起昨(22)日接受《52新聞聚樂部》節目專訪時表示，台灣已經成為世界危險的中心，也是他目前看過台灣最危險的時刻，台海若開戰，美國恐難第一時間援助台灣。同時，蘇起也直言，當年馬英九政府形象軟弱，為了達成完全的清廉，在別人攻擊內閣團隊時，就會馬上退縮。

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蘇起直言，當年就是因為馬英九太軟弱，為了達成完全的清廉，在別人攻擊內閣團隊時，馬英九就會馬上退縮，直到第二任期，軟弱的形象就已經定型了。

蘇起比喻，說得難聽一點，馬英九有一點像女人，蔡英文有一點像男人，他們都學錯了教訓、失掉了平衡，應該男女平衡，該軟的時候要軟、該硬的時候要硬，大的事情要硬，小的事情可以軟，情感上要軟，理智上要硬。

蘇起認為，在兩岸政策上，前總統馬英九太過軟弱、蔡英文過度強硬，領導人應中和兩個人的特質，才是台灣所需要的。

另外，蘇起也點出兩岸之間的三大趨勢，分別是美台關係、台灣內政惡化，以及民間交流緊張。

蘇起認為，美台關係更是影響兩岸緊張的關鍵，在美中搶當全球霸主的戰爭中，台灣處境最後可能就是一場空。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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