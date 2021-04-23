「Q點」回購詐欺吸金逾2億元

陳姓男子等人自108年3月起，透過網路發起虛擬貨幣「Q點」保證回購投資方案，以各項回購「Q點」方案向「Q點」持有人吸收資金，短短半年即吸金逾新臺幣二億餘元。臺中市調查處掌握陳男等人吸金不法事證，報請臺中地檢署湯股檢察官鐘袓聲指揮偵辦，於109年11月9日執行搜索，查扣該集團銀行存摺、手機對話紀錄、投資明細等證物，並同步約談陳男等20名犯罪嫌疑人到案；陳男經檢察官聲請羈押禁見獲准。
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-23 16:09:29
臺中市調查處表示，「Q點支付」係某集團於107年間成立之電子支付平臺，該平臺使用虛擬貨幣「Q點」作為支付工具，1「Q點」(美點)約值美金1元，民眾透過手機APP註冊後，即可於該平臺以等值美金或新臺幣兌換「Q點」，用於向合作商家購物支付，並可享購物回饋、積分回饋及招攬下線分紅，因而吸引大批民眾參與投資，惟於108年4月間「Q點」開始貶值，至同年9月間1點僅能兌換新臺幣1元，其後持續崩盤，目前已無價值。
陳男於108年3月間與吳男等集團成員透過網路FACEBOOK、LINE推出「晴天代繳」等各項「Q點」定期保證回購方案牟利，宣稱投資人先繳交部分現金及部分「Q點」，屆期後保證以總投資額向投資人買回等值「Q點」；或投資人先以資金向該集團購買少量「Q點」，屆期保證向投資人回購更多「Q點」；或投資人先以資金向該集團購買一定數量「Q點」，保證全數回購再加計高額利息等，各方案換算投資年報酬率至少逾108%，致「Q點」持有人趨之若鶩，紛紛參加集團「Q點」回購投資方案。惟至108年9月間，陳男集團吸金逾二億元後，即對外宣告無法支付投資人本金及獲利，投資人求償無門。
調查局發現，「Q點支付平臺」原即屬未經核准經營之非法電子支付平臺，推出1年餘即宣告倒閉，陳男集團竟伺機利用投資人恐慌拋售「Q點」心理，以各項保證回購方案向投資人詐騙吸金，投資人形同遭2次剝削，損失慘重。陳男集團吸金金額除部分用於支付前期投資人高額紅利、保證回購資金及集團成員、上線佣金外，餘款均遭陳男透過人頭帳戶以現金方式提領，流向不明。