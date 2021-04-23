江宏傑、福原愛搶孩子扶養權　專家提醒：別逼兒女做選擇

▲福原愛與江宏傑婚變傳言越演越烈。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑（左）決定跟福原愛離婚，孩子監護權備受關注。（圖／江宏傑臉書）

記者臺孝婷、陳雅蘭/專訪

2021-04-23 16:54:12｜2021-04-23 17:04:08

江宏傑跟福原愛婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，今（23日）男方決定放手，向法院遞交離婚訴狀。2人確定要離婚，外界也關心他們的小孩監護權歸屬，兩性作家海苔熊上完姊妹淘直播節目《鄧一個人咖啡》談論婚姻觸礁問題後，並接受《NOWnews今日新聞》專訪，他提醒爭扶養權最重要的關鍵，雖然孩子有選擇權，但不能讓小朋友產生「被丟來丟去的感覺」，這會讓小孩自我誤解「是不是我不夠好？爸媽才不要我」。完整《鄧一個人咖啡》內容可點此觀看。

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▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
江宏傑跟福原愛早期傳出婚變，有一說是福原愛受夠男方的言語暴力，以及與婆家家人相處產生摩擦而萌生離婚念頭，女方才獨自飛回日本「沉澱一下」，最後提出離婚要求，甚至傳出她連小孩就讀的幼稚園都已決定，舉動不只震驚江宏傑，閱聽眾也為之驚嚇。對於「想離婚到底該不該告訴對方，打擊才不會太大？」的問題，兩性作家海苔熊認為「不論分手或離婚，一定都會受傷」，所以一定先要做好「受打擊」的心理準備。

海苔熊表示分開的受傷分成2種，他說：「一個是預期之內跟預想不到的傷害，大部分的人聽到我要跟你離婚後，除了震驚，還會去想後續處理，包含小孩扶養。倘若有想好大略方向，不要先講出來，因為這樣會覺得，你好像都先想好、策畫好了，才要跟我分手。反而你離婚跟對方討論，有什麼想法，小孩、家人、房子等問題，都先問意見，走討論的路線才對，不是把所有想好的東西，一股腦的丟出來，如果你把想好的東西丟給他，就會有被遺棄、被丟掉、被不要的感覺，兩個人去討論的話，比較有相對圓滿的結束。」

如果想離婚，該怎麼告訴對方？海苔熊認為，大多數人對於「分開該不該直接講」感到疑慮，但事實上告知與否「都是一樣的」，「大部分的人在知道先分開的原因以後，那一段時間會是先否認、不相信，會需要很長的時間去面對與調整，『有沒有說實話都沒有用』，這不是問題關鍵，而是要去討論你們分開後，彼此計畫的生活是該怎樣，所以分開以後的想像，反而比『分開的原因』更重要，或許以後會去評估為何分開，為何找別人，那都是他後續才要整理的心情」。

▲▼鄧惠文（上）與海苔熊對於「傑愛CP」離婚點出可能原因。（圖／姊妹淘《鄧一個人咖啡》直播）
▲海苔熊表示父母離異後，孩子監護權的處理非常重要。（圖／姊妹淘《鄧一個人咖啡》直播）
「傑愛CP」鬧婚變後，福原愛自行躲回日本。對於面臨即將分開，卻得面對同住在屋簷下的另一半，該如何適應那份尷尬氛圍？海苔熊建議即將要分開的夫妻，確實可用分居方式縮短接觸與尷尬的時間；但換角度思考，決定離婚的後期時間住在一起也沒有不好，「你們等於多了時間去溝通，該怎麼樣在這短期還要住在一起的生活去做調整，一個在客廳、一個在房間，互相不干擾，找到彼此生活的方式」。

福原愛日前被爆出與男性友人過夜，但她表示彼此只是朋友，否認外遇傳聞。至於談離婚後可否見其他人？必須斷乾淨才可以嗎？海苔熊說：「這就要跟對方討論。這時候你就要想，要不要讓對方知道，因為這可能會是另一種傷害，這時候都需要非常小心管控，怎樣的方式才可以去減低傷害。」

夫妻離異，小孩監護權歸屬的處理方式更為重要，最關鍵的是，不能讓孩子有不被愛的感覺與壓力，海苔熊表示：「就算讓孩子自己選，他還是能感受到無形的壓力，全家都要承擔我到底該『忠誠於誰』的問題。當然會有答案該選誰，只是重要在於家人跟小孩能否有一致的決定，不是變成被迫做選擇，這樣小孩會覺得『重大決定在我身上』。可以讓孩子有選擇權，但不該讓他有『你們分開我該給誰養是誰的責任』，爸爸不要我、媽媽不要我，是我不夠好才不要我這種被丟來丟去的感覺。」

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