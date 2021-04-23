今日廣場》林威志／文大世襲化裙帶關係威脅校園民主

文化大學
▲文化大學董事會分裂成家族派與校友派，二派因補選僵持不下，董事長已懸缺逾半年陷入僵局。（圖／攝影　蔡文培）

文/林威志

2021-04-23 17:11:51｜2021-04-23 17:39:37

林威志／台北海洋科大助理教授

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政府鼓勵私人興學，然而也衍生不少問題。文化大學前董事長張鏡湖去世後，董事會分裂成家族派與校友派，二派因補選僵持不下，董事長已懸缺逾半年陷入僵局，僵局宛如「宮鬥大戲」。

歷史如鏡，私校董事會有許多為人詬病之事，包括董事會經營校務的理念無法永續、結黨營私，無心辦學、私相授受董事、董事席次買賣、董事會浮編人事費、董事會掏空校產、干預校務及人事、董事的世襲化與家族化、董事會議與校務會議的地位不明確、董事會與校長的權責不清、監察人功能不彰等。

平心而論，許多私校由於興學者把學校當私產，以致問題叢生，紛爭不斷。文大董事會爭議表面上是董事會內鬨，背後其實仍是私校「家族化」，缺乏公共監督等老問題，這些結構性問題不處理，文大也不可能有最佳解。

眾所周知，董事常由創辦人的家族成員所組成，形成萬年董事、世襲董事與家族企業的董事。雖然三親等以內血親及姻親不可以被遴選為董事，但肥水不落外人田的經營哲學，被遴選的董事常是家族姻親或與該家族有關的重要他人。

表面看起來，董事是經過公開、公平及公正遴選，但是所遴選出的董事多少都與創辦人或私校經營者有關。這種私校董事會的家族化與世襲化，使得董事會的權力集中於少數人，衍生學校經營問題。

然而，私校經營狀況的劣化，原因出在巨額校產對董事會的強大吸引力。父傳子，子傳孫不斷掌握經營權的案例，比比皆是，學校行政人員更成為唯唯諾諾的橡皮圖章。

關鍵在於，這類私校「家族化」、大學自治日趨私人公司化，已成為不爭的事實。如何促進校園民主已成為當務之急，董事會若有教師董事、勞工董事、公益董事的聲音，相關的不當或違法行徑，才能減少。

從法規來看，私校董事主要職權在基金之管理、學校財務和行政之監督，且有籌措經費的任務。私校董事除專任者外為無給職，只能酌支出席費及交通費，擔任私校董事理應無利可圖，但為何私校董事、董事長成為眾人爭逐、甚至興訟的標的？擔任私校董事背後有不少利益可圖已是眾所周知的事實，突顯法令制度有相當大的缺失。

平心而論，私立學校絕對不是家族的私有學校，外界詬病常被家族控制。更有甚者，許多學校因此形成第二代或第三代自己當校長，董事長則換成兄弟，規避法令，所以現在很多私校董事會都是兄弟或姊妹，透過近親繁殖去擔任。

歷史如鏡，終結私校萬年董事的「私校法修法」，早在蔡英文政府首次上台就是原列國會首會期的優先法案，也大陣仗的開過公聽會並一讀，最後無疾而終。此刻，私校改革可以從文大做起，政府可以開創私校董事會運作與校務發展之契機，這樣的社會呼籲會被政府重視嗎？

深入分析，私校多「人治」，在權威至上、蠻橫無理的封閉學術殿堂裡，安插親信、結黨營私的鳥事在私校早已司空見慣，只要權力在握，什麼荒唐的事都幹得出來，關鍵就在掌握董事會。

事實上，為了避免董事世襲化及家族化，董事會的組成及運作應朝向學校經營以公益性、服務性與教育性，並以學校師生及社會國家最大利益為考量，而不是從創辦人、董事個人或經營者的利益著想。因為萬年董事、董事世襲化或家族化在謀取個人利益，勢必會喪失學校整體良性與競爭的發展。

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