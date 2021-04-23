林昶佐PO帥照釣出綠委驚呼 蔡其昌急問「你去哪霧眉」
無黨籍立委林昶佐今（23）天在臉書換上一張西裝筆挺的大頭照，穿上問政的正裝，加上濃眉與深邃眼神，照片換上短短不到半小時，就聚集網友破萬讚，更意外「釣」出不少民進黨立委留言，其中最有趣的莫過於立法院副院長蔡其昌的留言，他急忙問林：「可以告訴我去哪霧眉嗎？」
記者胡宥心／台北報導
2021-04-23 18:46:46｜2021-04-23 22:33:29
蔡其昌的「求霧眉」留言，也釣出許多美容業者在留言串自薦，歡迎副院長來霧眉。不少平日與林昶佐友好的民進黨立委也紛紛響應，林俊憲忍不住虧林昶佐說「原來是最近很紅的韓系證件照啊！」鄭運鵬則幽默酸「這是P圖來騙讚吧」，上個月被總統兼任黨主席蔡英文下令減肥的蔡易餘，也用羨慕語氣讚林「眼神殺，好帥哦！」，林昶佐趁機鼓勵他「瘦下來，下一個（帥）的就是你！」顯見林昶佐在民進黨團中的高人氣。
翻開林昶佐四年前剛選上立委的照片，當時他還留著長髮，眉毛非常淡，眉型不明顯，不過，再看2020年後的林昶佐照片，眉毛好像突然「長出來」又濃又有型。從事美容業超過十年的業者Ｍaggie表示，從照片看起來，林昶佐是用飄眉加粗的方法，現代美容業發達，光是一種霧眉就有很多套做法，最主要看本人的眉型，Ｍaggie認為林昶佐本身眉型只是細少，比較好處理，他的眉毛只需多畫一點畫細節就能堆積這種「昶款濃眉」。
蔡其昌若是也想嘗試霧眉的話，Ｍaggie表示，她建議用灰色且有線條感的眉色去修飾，因為蔡其昌眼睛不大，若是眉毛太濃，會讓眼睛看起來更小，她不建議蔡其昌在眉毛去做太多修飾或是加濃，而是用淺色系去加強眉毛形狀即可看起來更有精神。