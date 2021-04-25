印度北阿坎德省雪崩至少8人死亡　38人失蹤

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由於雪崩發生地點附近有兩個為修築邊境道路組織（Border Roads Organisation，BRO）支隊發包道路工程而存在的工人營地，另外還有一距離桑納（Sumna ）3公里的陸軍軍營，經陸軍派出救援隊後，連夜展開搜救工作，迄今已有384名工人被救出，並尋獲8具遺體。
北阿坎德省傑莫利縣警局今天也推文說，根據最新的消息，在雪崩事故現場修築道路的430名工人中，已有384人被救出，且尋獲8具遺體，還有38人失蹤，搜救行動持續中。
印度陸軍指出，被救出的工人中，有6人情況較為嚴重，送往醫院接受醫療照護。
印度陸軍表示，發生雪崩的地區過去5天都在下雨和下雪，現在也還在下雨，讓搜救工作更加困難。
根據來自喬斯希馬特鎮的印度陸軍邊境公路特遣部隊軍官表示，從昨晚以來，邊境公路特遣隊正努力清理從巴昆德（Bhapkund）到桑納的雪崩積雪，還需要6到8個小時才能完全清理完畢。
這場雪崩發生的前一天，當地附近的冰川破裂。但地質學家指出，這場雪崩並非因為冰川破裂所造成。
北阿坎德省太空應用研究中心（UttarakhandSpace Application Centre）主任畢許特（MPS Bisht）則認為，根據太空應用研究中心的初步報告，這場雪崩導因於連日大雪。（編輯：高照芬）1100424