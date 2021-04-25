出門記得帶傘！華南雲雨東移　各地有雨氣溫稍降

下雨
▲中央氣象局表示由於華南雲雨東移，今（25）日各地都有機會出現短暫降雨，白天高溫也會下降。（圖／NOWnews資料圖片）

記者顏真真/台北報導

2021-04-25 08:22:28

中央氣象局指出今（25）日華南雲雨區東移，各地都有機會出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，同時因東北風增強加上雲多下雨，各地白天的高溫將會下降，北台灣約23、24度，其他地方在25到29度，低溫方面變化不大，各地約20至23度。

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至於輕度颱風舒力基凌晨2時位於鵝鑾鼻東方1380公里的海面上，雖然即將變性為溫帶氣旋並持續向東遠離，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖仍易有長浪發生，海邊活動請務必注意安全。

氣象局進一步說明，今、明兩天華南雲雨區東移，台灣北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其中今日各地都有機會出現短暫降雨，又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

另要留意的是，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；東北風增強，上午起中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全

在空氣品質方面，今日環境風場主要為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部位於下風處，擴散條件稍差，易累積污染物；清晨中部沿海地區受背風渦旋影響，污染物濃度易上升；馬祖、金門地區清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，午後垂直擴散條件好轉，空氣品質可望好轉至普通等級。

至於周二27日東半部地區亦有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。周三28日鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。

周四29日鋒面通過及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周五30日東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。而周六5月1日東北風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

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