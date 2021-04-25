80國要求台加入WHO　義大利媒體：台灣疫情少到像玩笑

義大利 台灣防疫
▲義大利媒體報導，台灣出色的防疫成果受到許多國家肯定，呼籲讓台灣加入世界衛生組織（WHO）。（圖／翻攝自義大利《新聞報》（La Stampa））

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-25 09:43:09

義大利媒體《新聞報》（La Stampa）21日專文報導，台灣面對新冠肺炎（COVID-19）疫情的防疫表現傑出，疫情爆發至4月21日僅約千名確診案例、11例死亡。《新聞報》認為，這是因為台灣在疫情初期就立刻暫停與中國的交流，並且及時採取預防、遏止的安全措施，並評論台灣的疫情真的少得像個玩笑。

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義大利第4大媒體《新聞報》專文指，台灣擁有2300萬人口，約義大利總人口的三分之一，而台灣島的面積僅比西西里島稍微大一些。台灣在防疫上的表現突出，獲得全世界80個國家、1700名政治人物的支持，呼籲將台灣納入世界衛生組織（WHO）中。

專文認為，台灣防疫的秘訣包括及時反應、預防措施，以及對政府的信任與政策服從。讓台灣在世界各國紛紛採取封城措施時，能夠維持正常生活、經濟活動，學校也能繼續開放。首先，總統蔡英文第一時間及考量到中國鄰近，迅速封鎖與中國的邊界，遏止疫情入境。

接著2020年2月台灣政府成立中央流行疫情指揮中心，協調各部會、各級衛生機構，並且快速開放加速生產個人防護設備（PPE）。5個月內，台灣甚至可以支援歐盟（EU）等80個國家，捐助5400萬個口罩、3萬5000支額溫槍、60萬套防護衣以及數十台呼吸器。同時，台灣也運用先進科技追蹤病毒接觸者以控制疫情。

《新聞報》引述《美國醫學會雜誌》（JAMA）報告指出，2020年1月10日至6月1日，在台灣新冠肺炎病例指數（Rt）最初估計為2.5，與爆發疫情的中國相同，但在台灣政府與民間的合作下，透過嚴格實施配戴口罩以及社交距離政策，讓Rt指數降至1.5。報告強調，這是（台灣）當地民眾對防疫政策的遵守與信任的成就。

透過「COVID-19疫苗取得及分配機制」（Covax），台灣已開始接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）以及莫德納（Moderna）疫苗；中國雖然想提供自產的疫苗，但台灣法規限制從中國進口人類用疫苗。《新聞報》指出，從目前的確診數據來看，台灣的疫情可以說在控制中，但政府與衛生部門都不敢鬆懈。目前唯一對外開放的國家是邦交國之一的帛琉（Palau），每週有2個航班，能讓110名旅客前往島嶼度假。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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