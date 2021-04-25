80國要求台加入WHO　義大利媒體：台灣疫情少到像玩笑

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專文認為，台灣防疫的秘訣包括及時反應、預防措施，以及對政府的信任與政策服從。讓台灣在世界各國紛紛採取封城措施時，能夠維持正常生活、經濟活動，學校也能繼續開放。首先，總統蔡英文第一時間及考量到中國鄰近，迅速封鎖與中國的邊界，遏止疫情入境。
接著2020年2月台灣政府成立中央流行疫情指揮中心，協調各部會、各級衛生機構，並且快速開放加速生產個人防護設備（PPE）。5個月內，台灣甚至可以支援歐盟（EU）等80個國家，捐助5400萬個口罩、3萬5000支額溫槍、60萬套防護衣以及數十台呼吸器。同時，台灣也運用先進科技追蹤病毒接觸者以控制疫情。
《新聞報》引述《美國醫學會雜誌》（JAMA）報告指出，2020年1月10日至6月1日，在台灣新冠肺炎病例指數（Rt）最初估計為2.5，與爆發疫情的中國相同，但在台灣政府與民間的合作下，透過嚴格實施配戴口罩以及社交距離政策，讓Rt指數降至1.5。報告強調，這是（台灣）當地民眾對防疫政策的遵守與信任的成就。
透過「COVID-19疫苗取得及分配機制」（Covax），台灣已開始接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）以及莫德納（Moderna）疫苗；中國雖然想提供自產的疫苗，但台灣法規限制從中國進口人類用疫苗。《新聞報》指出，從目前的確診數據來看，台灣的疫情可以說在控制中，但政府與衛生部門都不敢鬆懈。目前唯一對外開放的國家是邦交國之一的帛琉（Palau），每週有2個航班，能讓110名旅客前往島嶼度假。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。