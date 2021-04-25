上海前首富出獄後壽宴多位名主持現身　當局追查

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報導表示，這些主持集體上台發言道賀，聲稱「東方衞視春晚也不過這樣的陣容」，事件驚動了上海市委宣傳部，要求電視台調查核實。
據報導，電視台表示將會約談涉事主持人，並承諾做好事後處理工作，確保主持人不再參加與個人身分和形象不符的社會活動。
報導指出，與會的有東方衞視的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲，這些主持在上海廣播界頗有名氣，程雷和陳蓉拿過中國廣播電視及播音金話筒獎。
據報導，周正毅為香港上市的上海地產前主席、農凱集團公司前董事長，曾被財經雜誌「富比士」封為上海首富。
周正毅於2003底因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判刑3年。
其後，他又捲入上海社保案，事件導致陳良宇落馬；2007年，周正毅因行賄等罪名再被判刑16年，去年出獄。
社保案即「上海社保基金挪用案」，於2006發生，當時北京中央指上海部分政府官員違規動用社會保障基金進行投資活動，事後遭懲處的有陳良宇、上海寶山區區長秦裕、上海勞動和社會保障局局長祝均一、中國國家統計局局長邱曉華等。
社保案被部分海外媒體視為中共高層鬥爭而引發的一起重大政治事件。（編輯：張淑伶）1100421