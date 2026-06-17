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▲2026年世界盃J組6月17日開踢，奧地利首戰約旦。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/18葡萄牙VS剛果基本資訊

葡萄牙VS剛果戰力焦點分析

▲葡萄牙41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）迎來他職業生涯的第6次世界盃，身邊更有費南迪斯（Bruno Fernandes）、施華（Bernardo Silva）與維蒂尼亞（Vitinha）等頂級中場支援。（圖／美聯社／達志影像）

▲剛果當家球星巴坎布（Cédric Bakambu）已高齡35歲，目前仍效力西甲球隊皇家貝提斯。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

葡萄牙VS剛果預計先發名單與傷兵名單

葡萄牙VS剛果之戰亮點與結果預測

2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單

2026世界盃剛果國家隊球員名單

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月18日 01:00 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 6月18日 10:00 烏茲別克 vs 哥倫比亞 6月24日 01:00 葡萄牙 vs 烏茲別克 6月24日 10:00 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 6月28日 07:30 哥倫比亞 vs 葡萄牙 6月28日 07:30 剛果民主共和國 vs 烏茲別克

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃持續熱戰，明天台灣時間6月18日，將迎來競爭激烈的K組賽事，焦點戰莫過於40歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）率領的葡萄牙，交手非洲強敵剛果民主共和國。由於葡萄牙近期友誼賽豪取2連勝，整體狀況不俗，首戰預測勝率高達73%，反觀剛果爆冷勝出的機率僅有10%。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃葡萄牙VS剛果的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：葡萄牙VS剛果比賽時間：2026年6月18日凌晨01：00比賽地點：美國休士頓體育場進攻端焦點：41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）迎來他職業生涯的第6次世界盃，身邊更有費南迪斯（Bruno Fernandes）、施華（Bernardo Silva）與維蒂尼亞（Vitinha）等頂級中場支援。葡萄牙在外圍賽中展現出恐怖的進攻效率，僅用6場比賽就攻入20顆進球。戰術核心：在主教練馬丁內斯（Roberto Martínez）的帶領下，葡萄牙攻守更加平衡，2025年曾奪得歐國聯冠軍。這場比賽他們的重點在於如何快速撕開對方的密集防線。球隊近況：這是剛果自1974年以來首次重返世界盃決賽圈，他們在附加賽中以1：0擊敗牙買加成功突圍，展現極韌的防守能力。戰術焦點：面對實力明顯更強大的葡萄牙，剛果勢必會擺出低位防守的鐵桶陣。球隊依靠效力於英超布倫特福德的維薩（Yoane Wissa）以及老將巴坎布（Cédric Bakambu）的速度，在反擊中尋找機會，後防核心姆貝姆巴（Chancel Mbemba）將承受巨大壓力。兩隊在歷史上從未有在A級國際賽交手的記錄。實力層面上，葡萄牙無疑佔據絕對優勢，關鍵在於葡萄牙能否在比賽前30分鐘攻破剛果的防線。如果葡萄牙能儘早進球，比賽節奏將完全進入歐洲豪門掌控中；若遲遲無法打破僵局，剛果反擊速度將會是潛在的爆冷威脅。葡萄牙防線核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）確認因傷缺席首場比賽，對於葡萄牙後防線而言是一項大利空。守門員： 迪奧戈·哥斯達 (Diogo Costa)後衛： 若奧·坎塞洛 (João Cancelo)、貢薩洛·伊納西奧 (Gonçalo Inácio)、韋加 (Renato Veiga)、努諾·門德斯 (Nuno Mendes)中場： 般奴·費南迪斯 (Bruno Fernandes)、若奧·內維斯 (João Neves)、維蒂尼亞 (Vitinha)進攻中場／邊鋒： 貝拿度·施華 (Bernardo Silva)、拉斐爾·萊奧 (Rafael Leão)前鋒： C羅 (Cristiano Ronaldo)守門員： 萊昂內爾·姆帕西 (Lionel Mpasi)後衛： 艾朗·雲比沙卡 (Aaron Wan-Bissaka)、昌塞爾·姆貝姆巴 (Chancel Mbemba)、阿克塞爾·圖安澤貝 (Axel Tuanzebe)、亞瑟·馬蘇亞庫 (Arthur Masuaku)防守中場： 諾亞·薩迪基 (Noah Sadiki)、塞繆爾·穆圖薩米 (Samuel Moutoussamy)進攻中場／邊鋒： 梅沙克·埃利亞 (Meschack Elia)、納塔尼爾·姆布庫 (Nathanaël Mbuku)、約安·維薩 (Yoane Wissa)前鋒： 塞德里克·巴坎布 (Cédric Bakambu)從實力層面與球星個人能力來看，葡萄牙無疑佔據壓倒性優勢。外國各大體育與博彩媒體普遍看好葡萄牙能取得3分，主流比分預測為葡萄牙2：0或3：0剛果。預計葡萄牙將掌控高達65%以上控球率，如果葡萄牙能在上半場前30分鐘通過中場極強的創造力取得領先，剛果將被迫壓出防線，屆時可能演變成一場大勝；若剛果成功將平手僵局拖入下半場，隨著時間推移，他們快速反擊的威脅將呈倍數增長，但綜合來看，葡萄牙取得開門紅機率依舊高達70%以上。迪奧戈·哥斯達 (Diogo Costa) ｜ 波爾圖（葡超）若澤·薩 (José Sá) ｜ 狼隊（英超）茹伊·席爾瓦 (Rui Silva) ｜ 士砵亭（葡超）魯本·迪亞斯 (Rúben Dias) ｜ 曼徹斯特城（英超） (首戰因傷保護缺席)若昂·坎塞洛 (João Cancelo) ｜ 希拉爾（沙特聯）迪奧戈·達洛特 (Diogo Dalot) ｜ 曼徹斯特聯（英超）貢薩洛·伊納西奧 (Gonçalo Inácio) ｜ 士砵亭（葡超）努諾·門德斯 (Nuno Mendes) ｜ 巴黎聖日耳曼（法甲）馬修斯·努尼斯 (Matheus Nunes) ｜ 曼徹斯特城（英超）安東尼奧·席爾瓦 (António Silva) ｜ 賓菲加（葡超）雷納托·維加 (Renato Veiga) ｜ 比利亞雷亞爾（西甲）尼爾森·塞梅多 (Nélson Semedo) ｜ 費內巴切（土超）布魯諾·費爾南德斯 (Bruno Fernandes) ｜ 曼徹斯特聯（英超）貝爾納多·席爾瓦 (Bernardo Silva) ｜ 曼徹斯特城（英超）比蒂尼亞 (Vitinha) ｜ 巴黎聖日耳曼（法甲）若昂·內維斯 (João Neves) ｜ 巴黎聖日耳曼（法甲）魯本·內維斯 (Rúben Neves) ｜ 希拉爾（沙特聯）若昂·帕利亞 (João Palhinha) ｜ 拜仁慕尼黑（德甲）薩姆·科斯塔 (Samu Costa) ｜ 馬略卡（西甲）馬特烏斯·費爾南德斯 (Mateus Fernandes) ｜ 韋斯咸（英超）克里斯蒂亞諾·羅納度 (Cristiano Ronaldo) 隊長 ｜ 艾納斯爾（沙特聯）拉斐爾·萊奧 (Rafael Leão) ｜ AC 米蘭（義甲）若昂·費利克斯 (João Félix) ｜ 艾納斯爾（沙特聯）貢薩洛·拉莫斯 (Gonçalo Ramos) ｜ 巴黎聖日耳曼（法甲）弗朗西斯科·孔塞桑 (Francisco Conceição) ｜ 尤文圖斯（義甲）彼得羅·內托 (Pedro Neto) ｜ 切爾西（英超）貢薩洛·格迪斯 (Gonçalo Guedes) ｜ 皇家索西達（西甲）弗朗西斯科·特林康 (Francisco Trincão) ｜ 士砵亭（葡超）利昂內爾·姆帕西 (Lionel Mpasi / 勒阿弗爾)提摩太·法尤魯 (Timothy Fayulu / FC諾亞)馬提厄·埃波洛 (Matthieu Epolo / 標準列治)昌塞爾·姆貝姆巴 (Chancel Mbemba / 里爾)艾朗·雲比沙卡 (Aaron Wan-Bissaka / 西漢姆聯)阿克塞爾·圖安澤貝 (Axel Tuanzebe / 伯恩利)亞瑟·馬蘇亞庫 (Arthur Masuaku / 朗斯)佐里斯·卡揚貝 (Joris Kayembe / 亨克)吉德翁·卡盧魯 (Gédéon Kalulu / 阿里斯利馬索)迪蘭·巴圖賓西卡 (Dylan Batubinsika / 聖伊天)史蒂夫·卡普阿迪 (Steve Kapuadi / 羅茲維澤夫)諾亞·薩迪基 (Noah Sadiki / 桑德蘭)查爾斯·皮克爾 (Charles Pickel / 西班牙人)艾度·卡揚貝 (Edo Kayembe / 沃特福德)塞繆爾·穆圖薩米 (Samuel Moutoussamy / 阿特羅米托斯)恩加拉耶爾·穆考 (Ngal'ayel Mukau / 里爾)阿隆·奇博拉 (Aaron Tshibola / 基爾馬諾克)梅沙克·埃利亞 (Meschack Elia / 阿拉尼亞體育)納塔尼爾·姆布庫 (Nathanaël Mbuku / 蒙彼利埃)加埃爾·卡庫塔 (Gaël Kakuta / AEL)西奧·邦貢達 (Théo Bongonda / 莫斯科斯巴達)約安·維薩 (Yoane Wissa / 紐卡索聯)塞德里克·巴坎布 (Cédric Bakambu / 皇家貝提斯)西蒙·班扎 (Simon Banza / 阿爾賈茲拉)菲斯頓·馬耶萊 (Fiston Mayele / 金字塔FC)布萊恩·西朋加 (Brian Cipenga / 卡斯特利翁)