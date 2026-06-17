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好市多沒賣完的烤雞、蔬果去哪了？外媒公布4流向

▲好市多在2025年創造82.8%的食物轉移率，主要是經過「流向食物銀行、隔夜烤雞加工、動物飼料、轉做肥料與生物燃料」4方法處理剩食。（圖／記者鍾怡婷攝）

不只送去食物銀行！好市多烤雞變沙拉、還能再回收變燃料

好市多過去會與國際食物銀行組織「Feeding America」等機構合作

好市多熱銷熟食「烤雞」就是最好的例子，若有烤雞未售出，會被加工改做成「雞肉沙拉」新樣貌再販售。

好市多在2025年捐贈超過12000噸剩餘食物，捐往動物救援計畫、動物園與在地農場

▲好市多熱銷熟食「烤雞」若未售出，會被加工改做成「雞肉沙拉」新樣貌再販售。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多會透過高科技回收系統「轉化成堆肥或生物燃料等資源」

▲台灣好市多自2018年起加入食物銀行計畫，致力於關懷並協助社會弱勢群體，希望能透過該項計畫減輕他們的負擔、改善生活品質，讓更多人感受到社會的溫暖與關愛。（圖／記者陳明中攝）

好市多退貨商品再利用！靠「轉賣隱藏帝國」賺更大

知名美式賣場好市多（Costco）年年生產大量熟食與生鮮食材，並以高CP值與大份量深受會員們喜愛，但也導致好市多累積大量剩食，這些賣不完的烤雞、生鮮等食材，最終會跑去哪裡總是引發外界好奇。，超聰明作法備受大眾稱讚。根據美國食品網站《Chowhound》報導，好市多在2019年承諾，目標將把80%食物垃圾遠離掩埋場，在最新公布的《2025年全球浪費報告》中，好市多不僅成功達標，甚至還做到了高達82.8%的食物轉移率，顯示食物再回收效果出色。報導提及，，並在每年捐贈多達7萬6000噸食物，根據統計有高達74%是營養價值極高的生鮮、乳製品和麵包，新鮮蔬果也占據了46.9%。甚至有不少資源會被送往社福機構與食物救濟站，曾有志工指出，好市多固定每周供貨兩次，對救濟工作幫助相當大。至於無法在有效期限賣出去的熟食或食品等，只要還能安全食用，好市多也保持絕不浪費原則進行再利用，例如除了加工再利用以外，根據報告指出，，讓無處可去的廢棄物搖身一變成動物們的大餐。不過也有部分食物無法再食用，，例如約1萬2000噸剩菜可製成堆肥，約1萬6000噸剩飯則可利用「厭氧消化技術」轉化，直接轉化為電力、生質燃料，讓賣不完的食物能重獲新生，進而實現生物循環。事實上，台灣好市多過去曾證實，表示台灣好市多自2018年起加入食物銀行計畫，致力於關懷並協助社會弱勢群體，希望能透過該項計畫減輕他們的負擔、改善生活品質，讓更多人感受到社會的溫暖與關愛，光是在2024年捐贈金額已累積3700萬，期盼透過持續的努力，創造一個更溫暖、更和諧的社會。值得一提的是，好市多不只會再利用剩餘創造更大商機，好市多的退貨與滯銷電器商品，同樣也成為它們的搖錢樹。過去外媒《Chowhound》報導，好市多為了避免倉庫被退貨商品佔據，與B2B（企業對企業）線上平台 B-Stock Solutions聯手，建立「好市多清倉批發拍賣」神秘管道，並將這些商品以「盲盒托盤」形式競標銷售，買家拍下後便能藉由轉賣等方式吸金。此外，這些被退貨的商品除了會登上線上二手平台拍賣，還會流到實體清倉甩賣店（Liquidation Stores），這些清倉甩賣店運作模式相當新穎，會直接將電器、雜貨倒在大型貨箱（Bin）中讓顧客動手挖寶，更以星期定價法，在補貨日將價格訂在最高，接著每天逐漸降價，將利潤最大化，打造隱形拍賣帝國。