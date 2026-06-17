「台東玄濟宮」近日因赴屏東遶境，自稱「東方紫微聖人」與「濟顛禪師」的主事者鄔馨茹，因身穿外星人紫衣、身旁圍繞防彈盾牌護衛隊引發熱議。知名導演圤智雨在社群痛批其遶境有多項爭議行徑，隨後她過去宣稱「直播調靈陸劇男星于朦朧」的神祕往事也遭起底，引發正反兩派網路論戰。不過也有網友緩頰，大讚該宮廟不放鞭炮、不留垃圾，兩派戰火一觸即發。
🟡 鄔馨茹是誰？自稱聖人、穿外星人紫衣
這位引發熱議的「台東玄濟宮」核心人物鄔馨茹，自稱「濟顛禪師」降駕，更被尊為「東方紫微聖人」。其打破傳統的風格屢成焦點，此次遶境她帶領信眾穿上印有「外星人圖案」的紫衣，登台時身旁更安排多位手持「壓克力防彈盾牌」的隨從貼身護駕，誇張排場遭網友調侃：「是怕被砸雞蛋還是要幹架？」更被網譏為新興「紫衣神教」。
🟡 圤智雨吵啥？狂噴遶境9大離譜行徑
這場大秀也讓導演圤智雨在 Threads 上怒轟該宮廟的「九大噴點」。他指出，玄濟宮在別人宮廟接駕期間，竟拿著麥克風不放手高歌，有喧賓奪主之嫌；現場更未見傳統神轎，降駕肢體動作更像「跳舞表演」。此外，廟方曾宣稱不會下雨卻遭大雨打臉，還讓隨行的小朋友淋雨，缺乏對傳統科儀與地主廟的尊重，引發網友洗版痛批是在作秀。
🟡 曾直播調靈于朦朧！起底神祕言論與兩派論戰
隨著起底風潮越演越烈，鄔馨茹最令網友震驚的，莫過於先前在抖音高調宣稱能「直播調靈陸劇男星于朦朧」。這段打破次元壁的奇特玄學行徑，當時在陸劇圈與爆料界引發議論，被不少網民質疑神職人員發言越走越偏。
不過，網路上也湧現力挺聲音，大讚玄濟宮至少不像部分傳統宮廟會亂放鞭炮、吐檳榔渣或械鬥，人員管控良好。對此廟方聲明也強調，活動皆合法申請路權，結束後皆指派環境組全面清潔，絕無噪音或製造垃圾等不實指摘。如今「盾牌遶境」再掀波瀾，正反意見持續交鋒。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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這位引發熱議的「台東玄濟宮」核心人物鄔馨茹，自稱「濟顛禪師」降駕，更被尊為「東方紫微聖人」。其打破傳統的風格屢成焦點，此次遶境她帶領信眾穿上印有「外星人圖案」的紫衣，登台時身旁更安排多位手持「壓克力防彈盾牌」的隨從貼身護駕，誇張排場遭網友調侃：「是怕被砸雞蛋還是要幹架？」更被網譏為新興「紫衣神教」。
這場大秀也讓導演圤智雨在 Threads 上怒轟該宮廟的「九大噴點」。他指出，玄濟宮在別人宮廟接駕期間，竟拿著麥克風不放手高歌，有喧賓奪主之嫌；現場更未見傳統神轎，降駕肢體動作更像「跳舞表演」。此外，廟方曾宣稱不會下雨卻遭大雨打臉，還讓隨行的小朋友淋雨，缺乏對傳統科儀與地主廟的尊重，引發網友洗版痛批是在作秀。
隨著起底風潮越演越烈，鄔馨茹最令網友震驚的，莫過於先前在抖音高調宣稱能「直播調靈陸劇男星于朦朧」。這段打破次元壁的奇特玄學行徑，當時在陸劇圈與爆料界引發議論，被不少網民質疑神職人員發言越走越偏。
不過，網路上也湧現力挺聲音，大讚玄濟宮至少不像部分傳統宮廟會亂放鞭炮、吐檳榔渣或械鬥，人員管控良好。對此廟方聲明也強調，活動皆合法申請路權，結束後皆指派環境組全面清潔，絕無噪音或製造垃圾等不實指摘。如今「盾牌遶境」再掀波瀾，正反意見持續交鋒。
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