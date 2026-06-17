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姆巴佩上半場狀態沒開！下半場超扯0.03世界波射門

姆巴佩在上半場的觸球是場上22位球員最少，甚至還比守門員還少

姆巴佩竟然選擇在距離禁區外25碼處，無視防守球員壓迫，起腳踢出一顆「世界波射門」成功得分

這記神射的預期進球值（xG）僅有0.03，是一顆難度極高的進球。

姆巴佩戰完塞內加爾又封神！梅西、C羅都不是對手

出賽15場有14顆進球、3次助攻、直接參與進球數達到17個

姆巴佩已經以14球追平穆勒（Gerhard Muller），距離榜首的克洛澤（Miroslav Klose）僅差2球

▲姆巴佩的世界盃數據又提升另一個檔次，截至目前為止，出賽15場有14顆進球、3次助攻、直接參與進球數達到17個，已經狠甩梅西跟C羅（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽I組首戰，由世界排名第二的法國對陣塞內加爾，法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在眾人期待下登場，原本比賽一開始姆巴佩的狀態一直拉不上來，連轉播的賽事主播都覺得不太對勁，沒想到下半場姆巴佩整個人活過來，最後更以一記預期進球率只有0.03的「世界波射門」再度封神震撼全世界。姆巴佩在這場比賽上半場中整個狀態都還沒打開，整個上半場14次觸球、0次射門且丟失球權高達7次，連轉播的賽評都表示：「，這真的是不常見的狀況。」隨後比賽到了下半場，姆巴佩在第66分鐘時，接到隊友奧利賽（Michael Olise）的穿透傳球，轉身掃射打破僵局，法國終於攻下一分；隨後比賽進入最後半段，當時法國已經2：0領先，結果在傷停補時之際，塞內加爾在95分鐘突然進球，轉播畫面帶到法國隊總教練還氣到摔東西。但姆巴佩沒給塞內加爾太多希望，在尾聲發起最後一波攻勢，，終場比數3：1帶領法國隊贏下比賽。根據統計，而這兩記進球，再度讓姆巴佩的世界盃數據又提升另一個檔次，截至目前為止，，這個數據遠超阿根廷球王梅西跟葡萄牙C羅，梅西為出賽26場13顆進球、8助攻、直接參與進球數21球；C羅則是出賽22場攻入8球、2助攻、直接參與進球數為10球。在世界盃射手榜上，，非常有高機率能在本屆賽事打破紀錄。同時，姆巴佩這次出賽是為國家隊出賽第99場，也為國家隊踢進58球，已經成為法國國家隊第一射手，充分展現他億元球星的價值。