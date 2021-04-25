藍綠白政要出席中捷通車　蔡英文：合作就能把事做好

台中市民引頸期盼的台中捷運終於在今（25）天通車了；藍綠白政要，包含總統蔡英文、前總統馬英九、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲、前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌及朝野多名立委，都出席參與盛會。蔡英文在致詞時也強調，台灣是共同體，能夠克服各種挑戰，正是因為團結一致，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好。期許中央地方同心協力，一起為城市發展帶來更多契機，未來的捷運延伸，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，持續支持台中捷運。
記者劉育辰／綜合報導
2021-04-25 12:07:23｜2021-04-25 12:07:58
蔡英文今日上午出席「台中捷運綠線通車典禮」致詞時表示，台中捷運是台中人30年來的夢想，經過多年的等待，現在台中的發展進入了捷運時代。台中捷運從規劃到施工，經過胡志強、林佳龍、及盧秀燕3位市長的付出，中央也投注了相當的預算支持，這個經驗再一次證明，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好。未來捷運軌道的延伸，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，來支持台中捷運。
蔡英文強調，台灣是一個共同體，能夠克服各種挑戰，是因為團結一致。中央、地方可以合作、不同城市之間也願意互相幫忙。抗旱期間，國軍的水車進駐協助送水，中油鑿井工程團隊也幫忙鑿水井，盧秀燕則全力配合中央，這就是中央、地方齊心應變最佳的案例。
蔡英文也說，中央和地方要合作的事情很多，尤其在台灣經濟將再一次的蓄勢待發的時刻，台中將扮演很關鍵的角色。台中捷運綠線的通車，將會讓台中未來的發展，更有希望。她也有信心，中央與地方會齊心合作、相互理解，一起為城市發展帶來更多契機，中台灣的發展，會更繁榮、更長遠。