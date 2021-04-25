屏東市深夜兩聚眾鬥毆區案件　快打警力到場依法究辦

屏東市今天凌晨發生兩起打架事件，凌晨00時11分許田寮巷一間酒吧發生多人打架情事，警方到達現場並未發現，僅在場酒後民眾情緒高亢，處置過程中有2名民眾涉嫌妨害公務罪嫌帶回警局，事後同行友人至分局表達探視於分局斜對面停車場聚集經勸導離去；另凌晨01時34分又接獲自由路一間酒吧有人打架滋事情事，警力到達現場也未發現。
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-25 17:30:15
屏東縣政府警察局屏東分局今（25）日凌晨00時11分左右，接獲110報案稱屏東市田寮巷一間酒吧發生多人打架情事，獲報後立即啟動快打部隊警力馳赴現場，到達現場並未發現打架情事，在場酒後民眾情緒高亢，警方處置過程中有2名民眾涉嫌妨害公務罪嫌劉姓(約30歲)及楊姓(約35歲)予當場逮捕帶返派出所。
事後同行友人至分局表達探視之意，於分局斜對面停車場聚集，警方見狀立即啟動快打部隊警網到場，因民眾僅單純聚集並無包圍分局情事，警方依據刑法149條妨害秩序罪意圖滋事予以告誡，並盤查及抄登資料後，現場民眾離去。
另凌晨01時34分左右警方又接獲屏東市自由路一間酒吧有人打架滋事情事，快打警力到達現場並無發現打架情事，經詢問確實有民眾受輕傷送醫，至於兩案事件是否有關聯性，警方將調閱現場周邊監視器及通知相關人到案說明釐清案情中，妨害公務部分依法移送，酒後鬧事亦將依法究辦。
屏東縣政府警察局屏東分局長劉清俊呼籲，民眾要理性處理問題，切勿藉端滋生，用暴力手段解決紛爭，進而挑戰公權力，警方絕對嚴正執法，依法究辦。