7歲童腦死！柔道館「群族邪教對話」曝 家長全冷血回應
台中豐原一位7歲黃姓男童，日前在道館上柔道課時，被學長及何姓教練在課堂上摔了27次，雖然過程中男童不斷哭喊求饒，但何姓教練卻不為所動，認為男童只是想偷懶，最終男童倒地送醫，被宣告腦死，案件曝光之後引爆社會關注。而在事件發生之後，一張何姓教練在群族與其他家長對話隨即曝光，更引來作家劉中薇痛批「教練雖可惡，但現場其他人的默許和縱容更讓人不寒而慄！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 07:19:38
在事件曝光之後，網路上瘋傳一張何姓教練在LINE群族對其他家長喊話的對話，他表示「請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切皆可聯絡」，結果其他家長開始在底下回應「謝謝教練！」整排留言讓網友全部傻眼「別人的小孩不是小孩？」、「這什麼邪教洗腦對話＝＝」、「謝什麼謝，你的小孩還放心給這種教練教喔」、「......除了感到恐怖不知道說啥」、「謝什麼謝啊＝＝」、「好氣喔....這真的很扯」。
而該對話也引來作家劉中薇議論，她痛批「當媽媽的人真的無法忍受看到這種新聞，憤怒也困惑，教練可惡，但現場的人更讓我完全無法理解，事件發生的當下，現場是很多人的，並非無人目睹，竟然沒有半個人上前關心？被摔成這樣是該道館的常態？這麼多年沒人質疑這種訓練方式？小孩被摔倒嘔吐，旁觀家長還說『下次不要吃這麼飽來練習！』他才七歲耶！讓我不寒而慄的是在場人士的默許與縱容。」
劉中薇痛心表示「新聞公布教練在群族中的發言，結果底下們家長一一留言『謝謝教練』，請問是在謝謝什麼？謝謝教練狂摔的不是你的小孩？我相信，現場一定有人覺得狀況不對，不管是家長或學員，一定有人心裡覺得孩子不對勁....但到底是什麼原因，沒人站出來救救這個孩子？從眾效應造成的漠視，多可怕！」（編輯：張嘉哲）