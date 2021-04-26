網羅全台經典、創意母親節蛋糕　一站式購足宅配到府！

給媽咪的愛，不限定於任何節日，但專屬的「母親節」一年就一次，身為子女的你，怎麼能不卯盡全力好好表現，慰勞她們平時的辛勞呢？而說到事前準備，挑對禮物可是基本功，要來點平常吃不到的「稀有蛋糕」更是一大挑戰，過去或許受限距離而買不到想要的外縣市名店，但今(2021)年可別再為距離找藉口，樂天市場統籌全台名店，從經典系列到近來火紅的創意、造型系列一應俱全，要讓天下媽媽們備受尊寵。





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許多媽咪們白天上班、晚上處理家務，只為做好子女們的最佳後盾，但也因此時常忘了犒賞自己，對自己更好一點，因此對媽媽的愛不僅得日積月累，更要在一年一次的母親節好好感動他們。今(2021)年樂天市場與天下子女們站同一陣線，集結全台網路聲量高的名店，包括亞尼克菓子工房、糖村、艾波索法式甜點、不二緻果、唐緹烘焙坊、甜舖子甜點工作室、唐緹烘焙坊、Sugar Miss、造型蛋糕 PATIO帕堤歐、辻利茶舗等店家知名糕點。另外，可別以為口味都大同小異，這次種類更是多到讓人眼睛為之一亮。





▲不二緻果的「寶石歲月」，以紅寶石可可豆提煉而成，柔順口感中有著優雅莓果香韻，帶有經典之外的小巧思。（圖／品牌提供）

以往到了實體蛋糕店，就怕種類和口味不夠多，只能含淚打包買回家，這次樂天市場不僅網羅各大名店，更貼心推出超過5種的蛋糕類型，像是經典系列的巧克力類，不二緻果的「寶石歲月」帶有小巧思，散發一種獨特的美麗，內斂的天然粉紅色澤，是紅寶石可可豆提煉而成，柔順口感中有著優雅莓果香韻，厚實的布朗尼蛋糕中泌泌流出荔枝流心奶醬，清爽中讓人再三回味。





▲亞尼克菓子工房的「原味生乳捲」乳香濃郁，口感卻十分輕盈，名列各大重要節日的熱門選擇。（圖／品牌提供）