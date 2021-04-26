特企／新富聚落崛起　奇岩重劃區小坪數新案夯

提到北市富人聚落，過去可能令人聯想到繁華市心的大安區、信義區或中正區等，然而近年因台北市心新案房價高居不下，新一代高收入族群便逐捷運而居尋找更優質的居住地點。而同樣位於捷運紅線上的「奇岩重劃區」擁有如中央森林公園般的唯美環境、發展成型的重劃街廓，區內有明星學區加持外更倚靠著採買便捷的舊市區商圈，加上近鄰多座大型醫院的完善醫療資源，後來居上成為北市置產新貴與退休族群心目中的宜居優選。





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捷運紅線唯一生態秘境，北市僅少數人能擁有的風景

搭上淡水信義線，從捷運奇岩站出站漫步約５分鐘即進入奇岩重劃區，周邊環抱陽明山國家公園、北投溫泉區、多座生態保護公園，距離天母與石牌商圈亦不遠。居住在此隨時可健行到陽明山看花海、散步至北投泡溫泉，如度假般愜意享受的夢幻生活，對住在奇岩重劃區的居民來說是自在如常的生活風景。





綠帶環境與豐富機能，磁吸雙北高資產族群移居

奇岩重劃區採低密度開發且為純住宅區規劃，全區已近開發完成。整齊新穎的街廓加上有奇岩1~3號公園、磺港公園、公館公園等多座公園環繞，居住環境唯美謐靜，吸引眾多高資產人士移居於此。有別一般重劃區的機能不足，奇岩重劃區緊鄰舊市區崇仁路與北投市區商圈，美食小吃與生活採買一應俱全，並有清江雙語國小、北投國中等明星學區比鄰，近鄰榮總、振興醫院等先端醫療資源，也讓奇岩重劃區成為北台灣最宜居的全齡樂活聚落。





小宅當道，區內稀有小坪數建案「令和」吸睛

環境與規劃的唯一性使奇岩重劃區成為中大坪數豪宅青睞的名門特區，從有建案推出以來皆至少要3千萬起的總價才有機會入席於此。近期區內推出新案「令和」，2房產品22~25坪的規格是區內少有的小坪數規劃，總價相對親民好入手，建案所在地點更位在全區最近鄰市場與捷運商圈的區段，居住在這裡能享有重劃區蟲鳴鳥叫與湖畔風光，也能隨心搭乘捷運輕快往返北市各大生活圈，出捷運站後可在北投市區商圈隨手採買生鮮與日用品後沿著公園林蔭漫步回家，生活悠閒而便捷。





純粹28戶精品規劃，國際精品飯店品味空間

「令和」為區內稀有的小坪數規劃，全棟僅有28戶單純雅緻，現主要推出22~25坪2房產品，每戶格局皆擁有多面開窗充足採光，並重金採用德國innoci衛浴建材、每戶皆有供應天然氣的廚房，以日系六星飯店品味打造出木質調迎賓門廳，圍塑出精品飯店般氛圍，吸引退休置產與北市高端首購族群目光。





