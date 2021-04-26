台中7歲柔道童病況好轉　叔叔：非常努力撐過來了

台中市豐原區有一名7歲男童上柔道課時，遭到教練、學長過肩摔27次，導致腦部受創陷入昏迷，目前尚未脫離險境。今（26）日男童叔叔在臉書發文透露，原本院方告訴我們情況不樂觀，但是男童很堅強，「他非常努力撐過來了！」
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-26 13:18:32｜2021-04-26 14:03:03
男童叔叔說，我們都不敢置信怎麼會有人這麼狠心讓一個才七歲尚未發育完全的孩子重摔27次，就像是法醫高大成所言，過肩摔宛如從五樓墜地，重複27次根本是霸凌。
想起與男童相處的種種往事，男童叔叔表示，男童是一位小暖男，如果口渴去買飲料，一定會記得幫我們大人買一份，帶他去選玩具，他甚至告訴我們，他也要幫哥哥買一個玩具，無論做什麼事情都會想到身旁的家人。
男童叔叔透露，4月21日手術後，院方原本表示病況不樂觀，請我們要有心裡準備.，但是這孩子很堅強，這幾天，他非常努力撐過來了！從原本的臉部非常水腫，腦壓120幾，到昨天臉部已經消腫很多，腦壓也降到80幾，每天都有進步一些。
男童叔叔感謝醫療人員與民眾的熱心協助，分享他們的親身體驗，也有好心網友贈送白沙屯壓轎金以及平安符、花束來為男童打氣加油。
文末，男童叔叔也懇求民眾持續不間斷為男童集氣、祈福，相信這份力量會成為男童繼續努力下去的動力。