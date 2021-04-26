打造都市之肺　屏市復興公園令人驚艷

屏東縣政府於前瞻基礎建設水環境計畫，爭取預算計畫復興公園與萬年公園環境再造，復興公園今（26）日正式開放啟用，提供市民與外來遊客優質的休憩環境。屏東縣長潘孟安表示，縣府挖掘20公頃縣民公園，打開殺蛇溪畔神秘面紗，從萬年公園到復興公園優化萬年溪畔沿岸，加上總圖、千禧公園、屏東公園串連兩條生命之河，成為全國亮點。
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-26 17:12:03
潘孟安表示，復興公園改造後在萬年溪設置橡皮壩攔水堰可調整控制水位，有效阻隔下游段較差之水質回流，藉由生態工法來改善水質，創造優質的自然生態水域，使水資源循環得以生生不息。作為萬年溪整治版圖的最後一哩路，也是位在屏東都會中心的蛋黃區，更扮演都市之肺的重要角色。
潘孟安說，縣府團隊重新塑造公園面貌，結合城市綠帶、漫步水岸，連結復興圖書館，更擴充都市保水、淨水和滯洪空間，每日能淨化達6.6萬公噸的水量。
復興公園全區6.8公頃，水域1.7公頃就佔了近1/3面積，更有2.3公里的環湖無障礙步道，多座拱橋、吊橋橫跨水岸，拉近人和水的距離，讓城市與萬年溪有更深的連結。
屏東縣政府水利處表示，縣府推動萬年溪水岸空間環境改善，藉由萬年溪優質資源水岸空間環境，達到公園改善再造，融入「水質淨化」「城市滯洪」及「水環境教育場址」，成為多元複合式的空間環境，賦予城市公園新風貌，重塑人與水的連結，提供市民優質的休憩環境，讓屏東市朝生態永續的宜居城市再邁進一大步。