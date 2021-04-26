珍愛母親節 中醫大新竹附醫健康園遊會5月3日登場

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耳鼻喉科主任王堂權表示，耳鏡檢查主要是確認外耳道及耳膜的狀況，也能夠透過耳膜探查部分中耳腔的狀況。65歲以上的年長者每10人約有4人具有聽力損失的問題，初期退化的症狀，民眾可能不易察覺，但卻會不知不覺對生活的各方面造成負面影響，因此，定期可以利用耳鏡檢查外耳道的狀況及耳膜的完整性，也可透過簡易聽力問卷篩檢日常生活中的聽覺情況，並評估是否需要進一步執行完整的聽力檢查，建議有任何耳朵方面的問題，都請諮詢專業的耳鼻喉科醫師。
身心科醫師鄭映芝表示，常見的自律神經失調症狀有：經常耳鳴、胸悶、心悸、呼吸不順暢、食慾不振、胃脹氣、肩頸酸痛、頭痛、暈眩、疲倦、睡眠困擾等，許多檢查不出原因的身體不適都可能是自律神經失調造成的。建議可以透過自律神經檢測儀來理解自己目前的身心狀況，並與身心科醫師會談，以進一步評估甚至討論出量身訂作的治療計畫。
健康園遊會當天設置中醫飲茶站，提供輕鬆飲、護眼潤睛湯。中醫科周書玉醫師表示輕鬆飲由柴胡、薄荷、芍藥、甘草、夜交藤、酸棗仁等藥材組成，具有疏肝解鬱，養心安神的作用，適合壓力大、身心緊繃、容易失眠的人服用。護眼潤睛湯由四物湯加紅棗、枸杞、菊花、蔓荊子、穀精草、夏枯草等藥組成，有補血明目、清熱的作用，能改善現代人常有久視螢幕、眼睛乾澀疲勞等症狀。
骨科劉俊良醫師指出，更年期後女性有三分之一有骨質疏鬆問題。骨質疏鬆平常沒有症狀，但卻會造成骨折的風險提高，一旦骨折就會需要接受手術和長時間的復原，增加家庭經濟上及人力上的負擔，所以能夠早期發現、早期治療骨質疏鬆，才能防患未然。骨質疏鬆症高危險群包含65歲以上女性、 70歲以上男性、體重過輕、本身曾經骨折、父母曾發生髖部骨折者，或是患有類風濕性關節炎、長期服用類固醇者，建議早期篩檢早期治療，積極減少骨折的發生。園遊會當天提供骨質密度檢測。
預防骨質疏鬆的方法：
一、補充鈣質及維生素D：每天需要1000毫克的鈣質及800國際單位的維生素D。飲食上，例如黑芝麻、牛奶、小魚、深綠色蔬菜，含有較高的鈣質，而蛋黃、鮭魚則還有較多的維生素D。
二、足夠的日曬：日曬可以幫助人體製造更多維生素D。建議每日上午10點到下午3點的時段，曝曬10~15分鐘。
三、適量運動：爬樓梯、深蹲、舉啞鈴等負重運動可以增加骨質密度和強健肌肉。
四、避免不良生活習慣 ： 避免抽菸、喝酒及過度飲用咖啡。
家醫科主任胡松林表示，本國已於2018年進入高齡社會，國發會預估2025年本國將會進入超高齡社會(65歲以上人口達到20%)；而肌肉量的流失在30歲以後每1年減少1-2%，60歲以後加速流失，而肌肉量之流失及肌力下降或身體功能變差將確診為肌少症，增加後續不良事件如失能、跌倒、入住機構、住院、死亡之產生。臨床上依照亞洲肌少症小組於2014年提供適合亞洲人肌少症之診斷標準握力為男性< 26 kg，女性< 18 kg；行走速度為< 0.8m/sec可透過臥力或行走速度作為初步之篩檢工具，異常者再檢測肌肉質量確診肌少症。肌少症之治療並無適當之藥物治療，目前建議透過高蛋白飲食、富含支鏈胺基酸、維他命D攝取加上適度之阻力運動皆可增加肌肉量。
台灣高嚼檳榔率是導致口腔癌高發生率及高死亡率的原因，目前每年有7千多人罹患和3千多人死於口腔癌；以縣市嚼檳榔率來看，新竹縣為3.5%，雖在各縣市比率較低，但仍不可忽視嚼檳榔帶來的健康危害。此次活動免費提供專業口篩醫師檢視口腔黏膜健康情況，讓有抽菸或嚼檳榔的民眾，進一步關心自身口腔黏膜健康，避免造成難以挽回的遺憾以及有口難開的窘境，提供免費戒檳和口腔篩檢等服務。
婦科主任陳璐敏提供女性健康諮詢，近年來，女性朋友工作壓力越來越大，常常出現生理期的問題，月經失調的機率越來越多。加上國人飲食習慣的改變，外食族增加，高油高熱量高糖的飲食方式，又容易引起肥胖。加上環境污染所產生的毒素會干擾體內向荷爾蒙，這些因素都是造成近十年來，台灣女性子宮內膜癌患者增加的風險因子！所以女性朋友有長期月經不規則的問題，不能輕忽，及早諮詢專業的醫生，大家一起守護健康。
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