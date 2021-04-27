工作40年存500萬？省錢越多才能存越多

「 你這輩子能存多少錢？答案是500萬」，這是大學裡的一堂管理概述課一開始就會提到的例子，現在來算算看，每人平均工作40年，畢業後月薪平均3.5萬，按正常加薪1至2千元，再扣一扣日常開銷，每個月差不多可以存 1萬元，有的人甚至更少；但別以為加薪有用，每個人每個月的基本開始，以至於累積至一整年，花費也會越來越多，假設月存1萬，12個月就 12萬，40年下來大約會有500萬元的存款。





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台灣薪資萬年不變，20年前的薪資結構與現在幾乎一模一樣，根據主計處2020年每位受雇著平均薪資所為4.2萬。得但物價卻隨著時代的變遷、通貨膨脹，物價越來越貴，每個人只能省著花錢，日常開源節流、帳單盲目繳、自己買菜做菜、買衣服等打折、能走路就不坐車等，只要能夠省下一點錢的方式，都會盡可能的實現。





▲台灣上網率高，每人使用的上網裝置及網路的需求逐年攀升。（圖／Shutterstock）

不知道大家有沒有發現，不管吃喝玩樂、食衣住行我們可以省下來，唯獨每個人日常要用的「網路費」卻好像很難再省一點，台灣的網路費與世界各國相比，雖然已經是數一數二便宜，硬要再省當然也不是別無他法，但終究幾分錢幾分貨，不然繳了月租卻常常沒網路也不是省錢之道。





▲家用網路＆手機費率表。（圖／NOWnews網路整理資訊）

▲「5G行動加上家用1G光纖」，讓用戶可以享受在外5G上網吃到飽，家中光纖搭配WiFi6高速上網。（圖／Shutterstock）

▲「5G行動加上家用1G光纖」，讓用戶可以享受在外5G上網吃到飽，家中光纖搭配WiFi6高速上網。（圖／Shutterstock）

為了帶給用戶多樣化的新體驗，除了「好速成双」行動光纖一起辦超優惠之外，獨樂樂不如眾樂樂，現在還有「好速省到家」，創立省錢群組邀請親家人加入，家人即可享月租折扣，越多人加入，折扣越高，小家庭也免煩惱，二等親內皆可入群，每月月租最高折扣250元，群組最高年省共3萬元。





▲「好速省到家」優惠計畫，全家人加入成為陪省員，可享月租折扣。（圖／Shutterstock）

網路是現在獲取資訊的重要來源，網路資費也要斤斤計較，年輕人要存一桶金，就一定要從省錢開始，萬物皆可省，台哥大幫用戶做到省錢方案，好好了解一下自己使用的資費是否可以調整為更合適、更節省的方案，絕對是個不會錯的方法，從現在開始成為一個聰明的小資消費者吧。



