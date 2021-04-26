無授權改造悠遊卡市面氾濫　民眾要退款恐求助無門？

台北市議會今（26）日下午進行民政部門質詢，國民黨台北市議員戴錫欽揭露，市面上有業者販售私自改造的造型悠遊卡，民眾若要退款恐怕求助無門。此外悠遊卡公司面對市面流通的無授權造型悠遊卡，不僅未積極提告，而是採取與非法廠商簽約的模式，讓戴錫欽質疑悠遊卡公司「未戰先降」。





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戴錫欽表示，市面上有許多業者販售造型悠遊卡，不僅未經悠遊卡公司認證，民眾出問題無法經由悠遊卡公司處理外，悠遊卡公司也未積極向業者提出告訴，以正視聽。此外戴錫欽也揭露，悠遊卡公司不僅未提告，反而轉與該業者簽訂合約，讓該非法業者就地合法。





對此悠遊卡公司總經理陳亭如表示，「改造悠遊卡」的動作本身並無違法，且若以議員的說法，用商標法為名對該業者提出告訴，由於該業者並未明示販售物為悠遊卡公司授權，是否違法仍屬灰色地帶，已經積極與律師進行討論，畢竟悠遊卡公司提告民間業者茲事體大。





而針對與該業者簽約一事，陳亭如表示若未來該業者在發行造型悠遊卡時，能夠先與悠遊卡公司取得授權，公司方面也可以收取授權費，民眾在購買該業者悠遊卡時也能獲得保障，無疑是雙贏的結果。而針對議員提出應該要提出告訴的要求，陳亭如則強調，比起提告可能敗訴，將業者合法納管才是較為務實的方式。





而在質詢最後，戴錫欽也要求北市府秘書長陳志銘提報市長柯文哲，並且成立專案小組調查，市面上到底有多少「非法悠遊卡」，陳志銘也允諾辦理。



