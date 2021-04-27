243.8萬，星宇航空機組人員指定座駕，福斯商旅T6.1 Multivan 長軸版上市！

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截至目前，福斯商旅在國內市場共推出T6.1 Multivan四種車款規格：短軸版7人座包括：Comfortline、Highline、Highline 4MOTION，以及長軸版8人座，全面滿足所有買家多元用車需求，享受高規格、高安全、高質感的舒適豪華移動旅程。
全新T6.1 Multivan 長軸版提供獨立8人座車型配置並採用2-2-2-2座椅設計，第二排座椅採獨立雙座設定，除具備前傾、滑移調整機能便利進出以外，也能輕鬆操作免拆卸直接180度旋轉，並與第三排變成四人對座艙；第三、四排皆為兩人座椅配置，椅背可完全向前摺疊，並設置前後滑移功能，在椅背完全收折後即可創造寬敞車室空間，滿足商務、生活多面向的裝載需求。
以寬敞車室大空間，對於星宇航空機組人員來說，有如豪華艙等一般的隱密又舒適；而貼心的獨立座椅設計，更可讓每位同仁放鬆享受自己的專屬時光，同時亦能結合車內多功能圓桌即時進行行前討論，全新T6.1 Multivan長軸版帶給星宇航空機組人員值勤往返時，一趟趟便利舒適且安全又尊榮的接駁旅程。
此外，T6.1 Multivan長軸版車身加長400mm，在內裝配置真皮座椅設計，以高質感用料營造豪華舒適座艙，讓每一趟旅程都輕鬆寫意。T6.1 Multivan長軸版同步搭載新世代Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控螢幕，整合先進的手勢操作功能、連結智慧型手機，並結合兼具辨識度及實用性10.25吋的Active Info Display全邏輯數位化儀表板，以及設置USB Type-C插槽，便利車主快速充電，全面提升車用科技智慧科技新生活。
在安全配備上，T6.1 Multivan全車系搭載全速域ACC主動式車距調節巡航系統，在長途駕駛中，有效降低駕駛疲勞感，大幅提升行車安全及舒適性。同步整合Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、PDC前後停車導引系統（聲音及儀表距離警示）、Rear Assist顯影式停車導引系街、Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB二次碰撞預煞系統等多項完整的智能駕駛輔助系統。不僅如此，於短軸Highline版以上車型及長軸版，更搭載Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），可輔助駕駛維持於車道內，提高駕駛與乘員安全，降低碰撞風險。同時配置提升夜間行車安全的Light Assist 遠光燈輔助系統、輕鬆便利停車的Park Assist 自動停車輔助系統（OPS360車側停車導引系統），全面進化行車安全防護科技。
除此之外，全車系更標配MCB二次碰撞預煞系統、ABS防鎖死煞車系統，以及ASR加速防滑控制系統、陡坡起步輔助裝置與疲勞駕駛警示系統等多項主被動安全配備。福斯商旅為提供國人美好的移動生活，導入福斯集團內最先進的 「 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統 」，以全方位安全守護駕駛乘客的完美心旅程，更以頂級的安全守護，陪伴星宇航空機組人員完成每一項飛行任務。
在動力部分，T6.1 Multivan長軸版同樣採2.0 升直列四汽缸TDI柴油雙渦輪增壓引擎，以1,968cc的排氣量可輸出199hp/3,800~4000rpm最大馬力，同時具備45.9kgm的強勁扭力，最大扭力峰值於起步低轉速的1,400rpm即可全數湧現，最大峰值扭力曲線持續輸出至2,400rpm，並搭配7速雙離合器自手排變速箱，提供綿密、平順且迅馳動力反應，在平均油耗上皆獲得1級能源效率肯定；T6.1 Multivan長軸版以出色的高效動能表現不論是在都會穿梭駕駛還是在山路爬坡漫遊，都擁有豐沛動力和強勁扭力，給予駕駛輕鬆自在的暢快感受。
在外觀上，全新T6.1 Multivan長軸版擁有福斯新世代家族專屬設計，水箱罩採多幅式鍍鉻橫條樣式搭配全新造型LED燈組，以俐落的車頭造型展現霸氣非凡的氣勢，更以極致的德製工藝水準造就頂級商旅的每個細節。而T6.1 Multivan長軸版給予消費者最高規格的商旅用車條件，就如同精品航空－星宇航空優質的飛航品質及尊榮禮遇，期望讓全世界的旅客，皆能享受安全、高質感的飛行體驗。全新T6.1 Multivan長軸版建議售價為243.8萬，在增加軸距長度與四排各雙座的座椅配置，具備較短軸版本更彈性的乘坐空間，提供商務用車族群的全新選擇，T6.1 Multivan也在長軸版車型加入後，產品線更為整齊，在越來越競爭的商旅車市場中，奠定穩健地銷售基礎。
T6.1 Multivan全車系建議售價：
T6.1 Multivan Comfortline 建議售價：新台幣$225.8萬
T6.1 Multivan Highline 建議售價：新台幣$259.8萬
T6.1 Multivan Highline 4MOTION 建議售價：新台幣$ 279.8萬
T6.1 Multivan 長軸版 建議售價：新台幣$ 243.8萬