NOW早報／現在泡麵霸主是誰？內行激推「2款」：都扛整箱

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原PO於PTT八卦板上發文，表示已有多年沒有吃泡麵了，某天突然想回味一下，「小時候比較常吃維力炸醬麵跟肉骨茶麵，經過了那麼多年，現在市面上泡麵越來越多樣」。這就讓他好奇發問，「不知道現在泡麵霸主是哪一款最夯呢？想問問大家意見」。
問題一曝光，其中不少人都點名「辛拉麵」，「家裡會買整箱的只有辛拉麵」、「比較不會膩的話，出前一丁的黑蒜油跟用煮的辛拉麵吧」、「十塊錢的辛拉麵」、「麵體還是韓國屌打」；此外，還有老饕提及「夜店炒麵」，「推夜店炒麵的是內行人」、「夜店炒麵」、「印尼炒麵啊！用鍋子炒好吃太多了」。
今日天氣／全台天氣晴朗！早晚溫差大需注意
中央氣象局表示，今（27）日天氣將趨於穩定、水氣減少，全台皆為多雲到晴的天氣，除東半部及南部地區可能有零星降雨，以及西半部山區午後會有局部短暫雷陣雨。
氣翔局強調，今天仍屬東北風，早晚天氣稍涼，週三將有鋒面接近，週四全台皆有降雨機會，但雨量仍集中在中部以北；白天高溫西半部約27至30度，東半部約25至27度，晚間及清晨低溫約20至23度。
奧斯卡／得獎名單揭曉！《游牧人生》擒3獎成最大贏家
第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間昨（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，稍早，得獎名單出爐，趙婷以《游牧人生》囊括最佳導演、最佳影片，加上女主角法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）抱走影后，讓《游牧人生》成為本屆大贏家。
受矚目的還有以《夢想之地》拿走女配角的73歲南韓女星尹汝貞，她也創下首位獲得奧斯卡演技獎的韓國演員紀錄，另外，最佳男主角頒給《父親》的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），男配角則是《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）。
怒控謝長廷叛國 趙少康點名蔡英文出面表態
日本政府預計2年後將排放福島核處理水入海引發國際撻伐，我駐日代表謝長廷卻稱台灣核電廠也排放含氚廢水排放入海，惹來輿論抨擊。中廣董事長趙少康昨（26日）要求總統蔡英文出面表態，並呼籲台電公司統一澄清。
趙少康表示，謝長廷是蔡英文特命駐日的全權代表，謝長廷言行不當，蔡英文必須負責，不能躲起來不講話，否則會讓人懷疑，蔡英文跟謝長廷是扮黑白臉、唱雙簧，所以趙少康要請蔡英文出來告訴大家，謝長廷的言行到底妥不妥當，如果不妥當，就應該召回並撤換。
印度疫情大爆發！陸專家：加速疫苗接種恐怕也來不及了
印度的新冠疫情嚴重，不只醫療物資嚴重短缺、醫院氧氣供應不足，各地公墓及火葬場也因需火化的遺體過多而不堪重負；關於印度疫情爆發的原因，外界普遍推估與變種病毒和太早鬆懈有關，有中國專家憂心，即使現在加速疫苗施打進度，恐怕也難以遏止疫情繼續爆發。
綜合陸媒報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，印度疫情的死亡率在進入4月後迅速上升，目前每日死亡人數上升至接近2000人，而造成如此高死亡率的根源，主要是印度出現了醫療擠兌，尤其是氧氣供給不足造成很多年輕病人死去，若能得到充足的氧氣，死亡率就能降低，足夠的氧氣供應是印度目前最需要的。
張文宏並指出，印度疫情失控並不能說明疫苗的作用失效，反而是因為印度的疫苗接種率還不夠高，雖然印度目前是全球疫苗接種人數的第3大國，但由於其人口眾多，根本還達不到阻止疫情傳播的程度，相較之下以色列已因疫苗接種普及，疫情得到了控制，再次顯示疫苗仍然是對付疫情的重要法寶。
出售「舊屋」必檢查！男挖閣樓1hr找寶藏 總價值破百萬
許多人在換新房時，會將舊屋出租或是賣掉，不過在賣房前，一定要再三檢查，以免錯過家中的寶物。近日，就有一位屋主想出售舊屋，卻找不到爺爺留下裝滿現金的盒子，因此雇用「金屬偵探」威利幫忙尋找，最後在閣樓挖出盒子，沒想到裡頭的價值破百萬，也讓屋主相當驚訝。
美國有名YouTuber威利（Keith Willie）自稱「金屬偵探」，能幫雇主尋找各式失物，日前他接到一項任務，要找到屋主已故爺爺留下裝滿現金的盒子。他表示，屋主這幾年想出售該房產，卻一直聽說爺爺在屋裡藏寶，希望在賣房子前找到傳聞中的物件。
威利一開始完全找不到盒子，但這也讓他忍不住說「這是從業10年來最令我感到亢奮的發現」。威利也指出，雇主提供大部分的資料都是不正確的，因此會挖掘這些資料以外的訊息，例如微不足道、常被人忽視的小物件。
威利在閣樓待了約一個小時，終於挖出爺爺的寶藏，沒想到裡頭竟有「一疊現金和5000美金（約合新台幣13萬元）鈔票磚，總價值超過46000美金（約合新台幣129萬元）」，讓人看了相當驚訝。（編輯：張嘉哲）