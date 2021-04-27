親俄或擁抱西方　撕裂捷克和烏克蘭

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莫斯科抓住烏克蘭權力真空的機會，支持烏克蘭東部親俄的力量，用武力扶持頓內茨克（Donetsk ）和盧甘斯克（Lugansk）地區獨立，還出兵併吞克里米亞半島（Crimea）。烏克蘭局勢從此動盪不安，成了美俄角力的戰場。
俄國對叛軍的支持源源不絕，美國也給予烏克蘭政府軍事支持，德、法試圖透過「明斯克協議」（MinskAccord）調停未果。這場戰火延燒7年多，已造成上萬人死亡，近來俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊境，兩國的衝突再度浮上檯面。
捷克也同樣被親西方和親俄的路線分歧撕裂，最具代表性的是四處宣揚人權和民主理念的前總統哈維爾（Václav Havel）、以及同樣參與過推翻共黨的民主運動、2014年當上總統後卻熱衷與俄羅斯和中國交好的齊曼（Miloš Zeman）。
捷克的情報單位和走親歐路線的海盜黨等反對黨，多年來再三警告，俄羅斯情報人員透過在布拉格的大使館滲透捷克和全歐洲，無奈齊曼總是出面為俄國辯護，反俄和親俄的聲音爭辯不休。不過，捷克政府最近對俄羅斯的指控，連親俄的齊曼也背書，可見指控的嚴重性。
捷克在烏克蘭局勢升溫的此刻重新掀開2014年發生的舊案，指控當年俄羅斯特務炸毀的軍火正好也是要賣給烏克蘭，時間點為何如此巧合外界不得而知。
值得注意的是，捷克親俄和親西方勢力的對立，似乎在這次糾紛出現了戲劇性的轉折，向來意見不一的朝野出現罕見的團結。曾以捍衛主權為由、不顧中國反對訪問台灣的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil），這次也以同樣理由讚許「捷克與俄羅斯的關係總算平起平坐」，支持政府將俄羅斯駐布拉格使館的人數減到與捷克駐莫斯科的人數相當。
就在捷克指控俄羅斯特務涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案後不久，捷克決定採納情報單位的建議，排除俄羅斯國營核子企業（Rosatom）參與杜柯凡尼（Dukovany）核電廠的競標，這是捷克未來幾年最大的能源投資案。目前看來，捷克擁抱西方的路線顯然占上風，預告今年秋天大選的風向。
至於烏克蘭，在美國制裁和歐洲醞釀將俄國排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）結算系統之外、甚至威脅停建連接俄國和德國的北溪天然氣2號管線（NordStream 2）後，莫斯科終於在22日下令將軍隊撤離邊境。不過，重武器仍留在當地備用，戰火隨時可能復燃。
莫斯科算盤打得很清楚，只要磨刀霍霍，給人大軍隨時可能發動攻擊的印象，烏克蘭就會繼續內耗和淌血，永無投向西方懷抱的可能。（編輯：周永捷）1100427