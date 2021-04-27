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亞東醫院角膜科蔡紫筠主任說明，根據亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)於2020年提出的最新ADES乾眼症共識發現，乾眼症是一種多因素慢性疾病，只要淚膜不穩定，就可能引發乾眼症。除了以往常見的缺水型、缺油型，最新ADES乾眼症共識現在也新增一型為眼睛黏液層的黏蛋白缺乏，導致的濕潤度缺乏型乾眼症。
蔡紫筠主任進一步說明，黏蛋白是讓淚液停留於眼表的關鍵角色，負責保護和濕潤角膜，強化黏液層。若是眼睛上皮細胞與杯狀細胞無法正常分泌黏蛋白，導致濕潤度不足，就會造成濕潤度缺乏型乾眼症。診間許多長期接受傳統乾眼症藥物治療，卻無法改善乾眼症狀的患者，皆可能屬於這一新型乾眼症。
補黏蛋白又補水！ 新型雙效眼藥水兩個月改善乾眼症狀
針對濕潤度缺乏型乾眼症，蔡紫筠主任指出，新型雙效眼藥水同時補充黏蛋白與水分，是針對黏液層進行作用的眼藥水，也是最新ADES乾眼症共識建議的治療方式。新型雙效眼藥水透過促進眼睛的杯狀細胞和上皮細胞，可延長淚液停留時間，目前雖為自費藥物，但突破過往人工淚液成份以水為主，僅能暫時補充淚液、緩解乾眼症狀的困境，提供患者治療新選擇。根據研究顯示，患者使用5-10分鐘內即會產生舒適感，且持續使用1-2個月，將明顯改善乾眼症狀。
蔡紫筠主任呼籲，據中華民國眼科醫學會2019年公佈的護眼趨勢調查，台灣民眾平均每4人就有1人罹患乾眼症，隨著3C科技普及，乾眼症已成為現代人普遍會面臨的健康危機。民眾應定期至眼科診所或醫院進行視力檢查，若出現乾癢紅腫、夜間畏光無法開車，或吹到風就會流淚等乾眼症狀，應盡速就醫，由醫師評估屬於哪一類型乾眼症，進而安排合適治療方式。
資料來源：健康醫療網 醫界破解難治乾眼症 缺黏蛋白 靠新型雙效眼藥水
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