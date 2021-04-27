皮蛋豆腐灑「3料1醬」沒人要吃！老饕：再加蒜泥完美結合

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，也是小吃攤裡常見的小菜之一，而每個人的吃法都不盡相同，若是不沾醬直接吃，感覺好像沒什麼味道，且有些人甚至會排斥皮蛋的獨特氣味。近日就有網友透露，自己日前將皮蛋豆腐灑上「香菜、蔥花、柴魚」等3配料，並淋上醬油膏，結果竟都沒人要吃，讓他只好一人爽吃。對此，許多內行一看都讚翻，更加碼揭密「完美組合」。





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片並表示，他將皮蛋豆腐灑上滿滿的香菜、蔥花和柴魚，並淋上醬油他哥哥（醬油膏），如此完美的結合，端出來居然沒人要吃...「A：我不敢吃皮蛋、B：加了香菜我不吃、C：這兩樣我都不吃」，於是他只好一人獨享了，更直呼「爽！」





▲有網友透露，自己日前將皮蛋豆腐灑上「3配料」，並淋上醬油膏，結果竟都沒人要吃，讓他只好一人爽吃。對此，許多內行都讚翻，更加碼揭密「完美結合」。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，許多行家都讚爆，紛紛留言「超美味」、「這我超愛的」、「根本人間美味」、「完美的組合」、「加蒜泥完美結合」、「還要蒜末、辣椒末，完美」、「我還要再加花生粉」、「再滴一點麻油，更好吃」、「再加點壓碎的老油條」、「要碎拌在一起，加花生油再撒一點油花生、一把蔥花、一小匙鹽拌均...美味啊！」





另還有不少網友直言「我無法加蔥...」「加了蔥跟柴魚我不行」、「香菜毋湯啊！」「沒有香菜一切都好說，有香菜就再見下次見」、「不喜歡蔥花」、「香菜、蔥花都不要，皮蛋豆腐會有怪味，柴魚可以多一點」、「不要柴魚我可以」。（編輯：許苡晴）



