民調：若明日公投　萊豬、藻礁、公投綁大選等三案將通過

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民調結果顯示，8月反萊豬公投選民的投票傾向，61.7%傾向投同意票，30.5% 傾向投不同意票，1.5%尚未決定，2.6%不投票，3.6%不知道、拒答。換言之，如果明天投票，同意票比不同意票多 31.2 個百分點。
從政黨傾向分，民進黨支持者中，會對「反萊豬公投」投同意票的有41.1%、49.5%傾向投不同意票；國民黨支持者80.6%傾向投同意票，14.7%傾向投不同意票；未支持特定政黨選民中， 68.6%傾向投同意票，21.9%傾向投不同意票。
「護藻礁，遷移第三接收站」的公投案，選民的投票傾向，最新民意顯示，50.1%傾向投同意票，25.9% 傾向投不同意票，7.1%尚未決定，2.4%不投票，14.6%不知道、拒答。換言之，如果明天投票，同意票將比不同意票多 24 ％，藻礁公投將獲壓倒性勝利。
從政黨傾向看，民進黨支持者中，46.4%傾向投同意票，28.7%傾向投不同意票；國民黨支持者中，57.6%傾向投同意票，20.2%傾向投不同意票；民眾黨支持者中，71.6%傾向投同意票，17.6%傾向投不同意票;時代力量 支持者中，49.3%傾向投同意票，40.5%傾向投不同意票;中性選民中， 44.3%傾向投同意票，24.2%傾向投不同意票。
「公投綁大選」公投選民的投票傾向，最新民意顯示，50.8%傾向投同意 票，37.7%傾向投不同意票，3.1%尚未決定，1.6%不投票，6.8%不知道、拒答。 換言之，如果明天投票，同意票將比不同意票多 13.1 個百分點，公投綁大選公投 將獲壓倒性勝利。
「重啟核四」公投選民的投票傾向，最新民意顯示，43.5%傾向投同意票， 44%傾向投不同意票，3.5%尚未決定，2.2%不投票，6.8%不知道、拒答。換言之， 如果明天投票，同意票將比不同意票多 0.5 個百分點，「重啟核四」公投將在驚濤駭 浪中被否決。
游盈隆也說，照這樣繼續發展，執政黨難以翻轉公投結果，這是台灣民主的勝利，台灣民主優質的發展。教授丁庭宇認為，如果最後四大公投民進黨都敗，行政院長蘇貞昌應該負起最大責任，並非總統蔡英文出面道歉就能了事。
本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年4月19日至21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1021人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。