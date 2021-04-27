市場買鳳梨竟遇奸商？她打開見「過熟的」秒怒 全場戰翻
台灣水果品項眾多，除了超市、賣場都買到的以外，在傳統市場裡也會有固定攤位的水果攤，琳琅滿目的種類任君挑選。不過，就有網友抱怨，到市場的水果攤買盒裝的鳳梨，回家後竟發現有兩種不同種的鳳梨，而且還是「過熟的」，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 12:46:04
原PO在《爆怨2公社》表示，她媽媽到市場買削好盒裝的鳳梨，從上面看似是品質不錯的鳳梨，但吃掉上面幾片後，卻發現盒底下塞著另一種品種的鳳梨，而且還是過熟的，這讓原PO忍不住說「品種不同也就算了，但是用品質不OK的過熟水果來假裝，就很奸商啊！」
原PO指出，媽媽太傻太天真，買的時候也沒有好好檢查，不過本來就以為市場裡有固定攤位的水果攤，品質會比較有保障，看來是太天真了，「無良商人無所不在，請大家要睜大雙眼」。她也補充，雖然是早上買的，晚上才開來吃，但媽媽買回來就立刻放冰箱了。
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「我都不敢買切好的，90%都這樣…」、「深色那個應該都出完水了」、「我都現場挑，買回家自己切」、「不要買切好的水果阿....整顆買比較安全」、「多是開始爛才切成盒，很多黴菌肉眼看不到」、「如果是固定攤位可以直接拿給攤商看，為了商譽幾乎都會退錢或換貨」、「挑水果真的要看清楚」。
不過，也有不少人認為不是店家的問題，「也不一定是店家黑心問題，有些是太早切擺太久了，你買回來就算立刻放冰箱，晚上吃一會壞」、「早上買晚上吃不一定店家問題。現在水果熟很快」、「可能是熟太快吧，因為底下的水多、空氣不流通，就會熟的快」。（編輯：許智超）