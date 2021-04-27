特企／初夏購屋節！女神安心亞降臨「愛琴海」！

初夏最浪漫的寵愛，當然不可錯過興富發集團位於台南安平「市政新灣區」的絕美地標景觀宅「愛琴海」，本次更特地邀請到代言人「安心亞－寵愛女神」，於04/24(六)下午2:30在接待中心，舉辦寵愛女神見面會，親臨現場近距離與粉絲互動，愛琴海為感謝客戶的支持，現場也加碼舉辦抽獎活動，iPHONE12、4K電視、電動腳踏車、iPAD、Apple Watch等…總價高達近百萬的豪禮，共150位幸運名額，讓粉絲們通通有機會帶大獎回家，預計將再創新人氣高峰。





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國際富人灣 住進台灣蒙地卡羅！





洋溢文化氣息的台南近幾年一直是國內外遊客最喜愛的城市，有著「台灣最美夕照」的漁光島月牙灣，還有全台獨一無二的遊艇度假村，新安平的潛力與舊安平的古蹟人文，相互輝映，也讓安平成了台南炙手可熱的居住地，其中最夯的「市政新灣區」，不僅生活機能完善，吸引無數外縣市、甚而香港新移民遷居於此，享受新光三越、COSTCO，以及家樂福的生活商圈，又有慈濟完全中學這所12年一貫的明星學校，加上開闊的地理空間與臨海的絕佳優勢，被看好打造成「國際富人灣」的實力，於是各建商紛紛搶進，其中又以興富發建設指標型建案「愛琴海」最受矚目，一推出便成為房市焦點。





稀有首購輕豪宅 享受飯店級度假日常





由南臺灣起家，深耕迄今已逾40年的興富發集團，以精準獵的眼光，選址在台南－市政新灣區的代表作「愛琴海」，具有海灣第一排與正面3,700坪廊帶公園的地理優勢，主打2-4房三低輕豪宅（低總價、低自備、低月付），不僅是台南最高住宅大樓外，更是當地首購產品中罕見的SRC雙塔地標，讓客戶能用558萬起的低總價，享受富含星級飯店與豪宅規格的全齡公設，挑高迎賓大廳、交誼廳、酒廊、閱覽室、影劇院、KTV、音樂教室、健身房、星空泳池等多樣豐富設施，住戶回家就能享猶如度假般的生活，不僅磁吸台南自住客，更有來自雙北、新竹、桃園、台中、高雄等客戶跨區指定購買！





女神形象深植人心 市政新灣區唯一首選





「愛琴海」禮聘女神安心亞代言，亮眼外型與全能發展的女神光環，就如同「愛琴海」在最好的地段打造台南最高的住宅，提供給住戶全方位的生活可能，透過女神安心亞的真誠推薦，在安平見證國際港灣城市的精彩魅力，在「愛琴海」享受女神般的禮遇，海有多美，生活就該有多美。



