快訊／增5境外移入！自加拿大、菲律賓入境

指揮中心今（27）日召開臨時記者會，說明國內最新疫情現況。（圖／疾管署）
▲指揮中心今（27）日召開臨時記者會，說明國內最新疫情現況。圖為疫情監測組組長周志浩。（圖／疾管署）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-27 14:10:26

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增5例境外移入COVID-19病例，自加拿大(案1106)及菲律賓(案1107至案1110)入境。

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指揮中心表示，案1106為本國籍70多歲女性，今(2021)年3月1日與日前公布之案1068一同至加拿大探親，4月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，因案1068確診，改列為居家隔離對象，4月13日進行接觸者採檢，結果為陰性。個案隔離期間並無症狀，4月25日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值29)。已掌握個案接觸者2人，1人列居家隔離、1人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1107、案1109及案1110分別為緬甸籍30多歲男性、中國籍40多歲男性及緬甸籍20多歲男性，皆為昨(26)日公布案1103及案1104之同船船員，其中案1107於4月24日起陸續出現發燒及咳嗽症狀，4月25日後送就醫並採檢，案1109、1110則於4月26日進行接觸者採檢，3人因核酸檢測皆呈現陽性，於今日確診(案1107 Ct值26；案1109 Ct值20；案1110 Ct值28)。該船截至目前共計5人確診，已掌握接觸者64人，其中14人為同船船員，核酸檢測皆為陰性，並已出境；餘50人中，3人列居家隔離、47人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1108為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，因主動通報3月下旬於菲律賓當地確診COVID-19，故在機場進行採檢，於今日確診(Ct值27)。已掌握個案同班機前後二排座位旅客3人，列居家隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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