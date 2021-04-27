核四封存7週年 蔡英文：綠堅定非核家園、有人卻不表態
今（27）日是核四封存7週年，總統蔡英文今在臉書表示，7年前的今天，在反核民意高漲下，馬前總統做出封存核四的決定。「很遺憾的，7年後的現在，馬前總統卻改變立場，變成支持核四重啟。」至於當年同意封存核四的國民黨，現在有些人支持核四，有些人則不敢清楚表態。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-27 14:49:24｜2021-04-27 14:57:52
蔡英文強調，但民進黨7年來立場始終如一，就是台灣要走向非核家園，更要務實的推動能源轉型。從2016年開始，全力推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型策略，除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會讓台灣更有餘裕可以減少燃煤。
蔡英文說，核四東拼西湊的機組，在安全上有巨大的疑慮，不應該運轉。核廢料的處理至今難以解決，台灣不應該運轉核四、製造更多核廢料。2016年民進黨政府接下電力高度緊張的局面，剛上任不久，就面對備轉容量率只有1.64%的挑戰。
蔡英文表示，這幾年來執政團隊同仁從最低點開始努力提升，備轉容量率回升到超過10%，能夠支撐台灣經濟發展的需求。民進黨執政要滿五年了，負責任的執政者，不會把難題留給下一代。台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行。8月的核四公投，政府會和民間夥伴站在同一陣線，積極說明，她也希望大家一起為能源轉型的目標繼續努力。