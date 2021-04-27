貓咪陽台休息遭人惡意持槍轟頭　網怒：一定要揪出兇手！

貓咪陽台休息遭人惡意持槍轟頭　網怒：一定要揪出兇手！
▲北市文山區一隻家貓日前驚傳遭人惡意持槍攻擊（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）

文/寵毛網

2021-04-27 20:00:00

怎麼可以對小動物這樣！！北市文山區在24號驚傳有貓咪在自家陽台曬太陽時，突然遭陌生男子惡意持鉛彈槍近距離射擊，導致貓咪當場倒地吐血，網友看了全怒聲撻伐：「一定要揪出兇手還貓咪公道！」。

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▲本月24日下午虎斑貓正在自家陽台曬太陽，卻遭吳姓嫌惡意犯持槍近距離攻擊（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
▲本月24日下午虎斑貓正在自家陽台曬太陽，卻遭吳姓嫌惡意犯持槍近距離攻擊（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
根據台北市動保處以及文山區第二分局表示，24日當天下午，一名劉姓先生飼養的貓咪原本在陽台休息時，突然遭人莫名開槍射傷，而且是近距離將槍伸進陽台邊，連開兩槍其中一槍打中虎斑貓的右側顏面，導致部分鼻骨粉碎，劉姓飼主見愛貓突然倒地吐血非常震驚，趕緊送貓咪到醫院治療，並立刻報警備案。警方派人到現場做彈道比對並調閱附近監視器，循線在26日上午9點多逮捕非法持有鎮暴槍、瓦斯瓶以及數百顆金屬彈丸的吳姓嫌疑犯，而貓咪雖然經過緊急手術治療，右側鼻甲骨卻已盡毀喪失部分呼吸與嗅覺功能，警方立即將他依違反動物保護法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

▲X光可見鉛彈卡在鼻骨裡，導致貓咪右側鼻骨粉碎，手術後喪失部分嗅覺與呼吸功能（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
▲X光可見鉛彈卡在鼻骨裡，導致貓咪右側鼻骨粉碎，手術後喪失部分嗅覺與呼吸功能（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
▲獸醫師緊急開刀後，從貓咪臉上取出一顆不小的鉛彈（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
▲獸醫師緊急開刀後，從貓咪臉上取出一顆不小的鉛彈（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部）
北市動保處強調，故意傷害動物導致該體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將依違反動物保護法第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。而像吳姓嫌犯如此惡意所為，以引起廣大愛貓人士與毛孩爸媽們的大聲撻伐，不少網友怒斥：「一定要揪出兇手！」、「心疼貓咪，希望牠早日康復」、「太可惡了，一定會有報應」、「只是一個動物而已，竟忍心傷害？」、「把兇手揪出來，怎麼會有人這麼過份！」、「開槍的到底有什麼毛病」、「不管是空氣槍還是瓦斯槍使用鋼珠已經觸犯了槍砲法了」。（編輯：陳珮瑜）

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