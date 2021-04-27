貓咪陽台休息遭人惡意持槍轟頭　網怒：一定要揪出兇手！

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根據台北市動保處以及文山區第二分局表示，24日當天下午，一名劉姓先生飼養的貓咪原本在陽台休息時，突然遭人莫名開槍射傷，而且是近距離將槍伸進陽台邊，連開兩槍其中一槍打中虎斑貓的右側顏面，導致部分鼻骨粉碎，劉姓飼主見愛貓突然倒地吐血非常震驚，趕緊送貓咪到醫院治療，並立刻報警備案。警方派人到現場做彈道比對並調閱附近監視器，循線在26日上午9點多逮捕非法持有鎮暴槍、瓦斯瓶以及數百顆金屬彈丸的吳姓嫌疑犯，而貓咪雖然經過緊急手術治療，右側鼻甲骨卻已盡毀喪失部分呼吸與嗅覺功能，警方立即將他依違反動物保護法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。
北市動保處強調，故意傷害動物導致該體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將依違反動物保護法第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。而像吳姓嫌犯如此惡意所為，以引起廣大愛貓人士與毛孩爸媽們的大聲撻伐，不少網友怒斥：「一定要揪出兇手！」、「心疼貓咪，希望牠早日康復」、「太可惡了，一定會有報應」、「只是一個動物而已，竟忍心傷害？」、「把兇手揪出來，怎麼會有人這麼過份！」、「開槍的到底有什麼毛病」、「不管是空氣槍還是瓦斯槍使用鋼珠已經觸犯了槍砲法了」。（編輯：陳珮瑜）