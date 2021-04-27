台北通勤族問「基隆和桃園」住哪好？內行揭關鍵：超崩潰
民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。現今台北蛋黃區的房價高漲，不少民眾購屋時會評估大台北外圍周邊的物件。就有網友好奇詢問，基隆和桃園通勤到台北的時間差不多都，該怎麼選比較好？引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 16:19:56
有網友在PTT發文表示，朋友最近在看房，朋友夫婦倆都在台北上班，但考慮到房價因素，目前在看桃園的房子。但原PO卻覺得住基隆也不錯，考慮到通勤的話，往台北的人潮不會太多，反之桃園往台北卻容易塞爆。但朋友則是比較喜歡桃園，認為桃園天氣比較好。原PO最後詢問大家，都要通勤台北的話，「桃園會比基隆要好嗎？」
問題一出掀起熱議，認為桃園比較好的網友紛紛留言回覆說，「我是選桃園，個人感覺之後比較有發展性」、「天氣屌打基隆」、「基隆太常下雨，會崩潰」、「當然是桃園啊，不管是地形還是天氣都比較優吧」、「基隆下雨真的很可怕..下不停的」、「桃園吧...反正時間差不多，天氣卻差很多」。
不過也有網友如原PO般支持基隆，「整體來說基隆房價還是比桃園便宜，我會選基隆」、「基隆公共運輸到台北的點遠多於桃園」。另外也有網友認為各有利弊，「看你工作在哪啊，而且桃園很大，基隆也不小」、「桃園很塞日常生活方便 ，基隆天氣不好市區小」、「如果工作地點是在內湖、敦化北路以東，那基隆ok。如果是在士林圓山大同以西，那桃園優先」。（編輯：倪浩軒）